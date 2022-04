Oroscopo weekend 2-3 aprile 2022/ Previsioni amore e salute per Capricorno, Pesci…

Oroscopo weekend 2-3 aprile 2022: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Come sarà il primo weekend di aprile per i dodici segni zodiacali secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Per quanti di loro il mese di aprile si aprirà all’insegna del benessere e della spensieratezza e per quali sarà meglio attendere ancora un po’ prima di potersi godere la nuova stagione? Come sarà il fine settimana per questi segni in amore, lavoro e salute?

Oroscopo weekend, amore: quali sono i segni al top

Secondo l’oroscopo weekend di Paolo Fox il segno della Bilancia grazie alla grinta ritrovata in primavera riuscirà a superare un problema e una crisi che è stata portata avanti per molto tempo. Gli Scorpione avranno l’aiuto delle stelle che li aiuterà per le scelte difficili, come il pensare ad una casa da condividere con il proprio partner. Per i nati sotto il segno del Sagittario il weekend si apre all’insegna delle discussioni in amore, mentre per i nati sotto il segno del Capricorno, finalmente le stelle inizieranno a proteggere i sentimenti di questo segno zodiacale dopo alcuni mesi non proprio belli sotto il piano amoroso. Per il segno dell’Acquario questo weekend l’amore dipenderà interamente dalle sue decisioni, facilitate dalle stelle favorevoli che aiuteranno questo segno zodiacale anche nelle situazioni più complicate. Per il segno dei Pesci, l’oroscopo del weekend preannuncia grandi novità in amore.

Oroscopo weekend, lavoro: Nuove idee per i Pesci

Per quando riguarda il piano lavorativo, secondo l’oroscopo weekend di Paolo Fox i nati sotto il segno della Bilancia dovranno cercare di chiudere un accordo lavorativo entro, e non oltre, la fine del mese. Un momento positivo anche per il segno dello Scorpione che nel weekend avrà molte idee. Il Sagittario nel weekend avrà molte situazioni da gestire. Per i nati sotto il segno del Capricorno il lavoro procederà tranquillamente senza particolari intoppi o novità. I nati sotto il segno dell’Acquario stanno affrontando alcune rivoluzioni all’interno della propria vita, come anche i Pesci che secondo l’astrologo stanno vivendo un momento pieno di impegni e non è assolutamente il momento di fermarsi.

Oroscopo weekend, salute: la situazione

Per quanto riguarda la salute i nati sotto il segno della Bilancia il mese di aprile poterà una nuova energia e una nuova grinta. La primavera risveglia anche il segno dello Scorpione con un ritrovato benessere. Una weekend all’insegna della grinta anche per il segno del Sagittario, che dovrà usarla per affrontare alcune sfide importanti. Per i Capricorno il weekend potrebbe essere segnato da grandi emozioni e benessere dovute ad una nuova emozione molto appagante in amore. Gli Acquario avranno un weekend traballante per quanto riguarda la salute, alle prese con decisioni che saranno in grado di influire negativamente su questo segno. Per i Pesci il weekend poterà tanta salute, che si protrarrà anche per il resto della settimana, con il culmine venerdì 8 aprile.











