Oroscopo weekend 26- 27 marzo 2022 di Paolo Fox/ Previsioni per Cancro, Leone, Ariete e…

Oroscopo weekend Paolo Fox 26-27 marzo 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Cosa riserverà a tutti i segni zodiacali il primo weekend di primavera secondo l’oroscopo Paolo Fox? Quali segni vivranno un fine settimana all’insegna della spensieratezza e felicità e per quali sarà meglio aspettare tempi migliori? Per tutti gli Ariete, secondo Paolo Fox il weekend dipenderà dall’arrendevolezza che questo segno dimostrerà. Anche sotto l’aspetto amoroso per questo segno ci potrebbero essere delle importanti novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 marzo 2022/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo weekend di Paolo Fox per il Toro questo fine settimana sarà segnato da tante opportunità da cogliere al volo non solo sotto il profilo lavorativo, dove la situazione lavorativa sembra buona, ma bisognerebbe cercare di evitare le esagerazioni. Per i Gemelli sarà un weekend molto nervoso in cui dovranno cercare il più possibile di stare alla larga dalle tensioni. Anche in amore questo segno zodiacale dovrà mantenere la calma il più a lungo possibile e vivere l’amore con passione per evitare le polemiche.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 marzo 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Oroscopo weekend Paolo Fox: Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo weekend di Paolo Fox i prossimi giorni sarà molto difficile per i nati sotto il segno del Cancro e questo segno avrà la sensazione che nulla vada per il verso giusto. Sabato questo segnò dovrà convivere con la luna opposta che li renderà molto sospettosi, il consiglio dell’astrologo è quello di non rimandare nulla ad altri giorni.

I Leone questo fine settimana l’oroscopo weekend svela che dovranno essere diffidenti in amore dove però la sensibilità e il fascino li renderanno irresistibili. Il weekend per questo segno zodiacale si conclude con la Luna in opposizione che porterà voglia di rinnovo. I nati sotto il segno della Vergine dovranno recuperare durante le serate del weekend alcune decisioni importanti, per loro in arrivo anche soldi inaspettati per la risoluzione di qualche questione legale.

Oroscopo domani 25 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA