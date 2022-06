Oroscopo weekend 4-5 Giugno 2022, di Ada Alberti/ Quali sono i segni al top questo Sabato e Domenica?

Oroscopo weekend di Ada Alberti per Sabato 4 e Domenica 5 Giugno 2022

L’oroscopo di Ada Alberti, Sabato 4 e Domenica 5 Giugno 2022, dopo la messa in onda di Pomeriggio Cinque c’è il consueto appuntamento con l’oroscopo della esperta Ada Alberti. Nel segno dell‘Ariete l’astrologa prevede un fine settimana magico, ricco di passioni e soprattutto divertimento, bisogna dare un occhio di riguardo alle troppe uscite finanziarie. Per quanto riguarda il segno del Toro la serata migliore è quella di Sabato, dove sarà piena di emozioni, novità e passioni. Il segno dei Gemelli si divertiranno tanto con vecchie e nuove amicizie, prima o poi dovranno effettuare una scelta tra le nuove e vecchie conoscenze.

Il Cancro invece avrà delle serate emozionanti, molto ricche di emozioni e piene di soddisfazioni, una volta raggiunti gli obiettivi dovranno prendersi del tempo per riposarsi. L’oroscopo di Ada Alberti rivela le previsioni del weekend, al tempo stesso riepiloga le previsioni della settimana per quanto riguarda gli altri segni. Il Leone affronterà un periodo d’evoluzione soprattutto per quanto riguarda il lavoro, mentre Sabato sarà molto ricco di novità, a discapito della Domenica che sarà una giornata un pò sottotono.

Oroscopo weekend di Ada Alberti per Scorpione, Vergine, Capricorno, Acquario e Sagittario

Secondo l’oroscopo di Ada Alberti, il segno della Vergine avrà un rapporto a due denso di novità, ma anche la sfera professionale avrà a sua volta cambiamenti molto interessanti. Sabato è una giornata densa di emozioni anche per il segno della Bilancia, il quale avrà nuovi contatti soprattutto nella sfera lavorativa. Mentre lo Scorpione avrà l’opportunità di crearsi delle serate sexy ed intriganti, ma dovrà stare molto attento ai litigi causati dalla gelosia e dal denaro.

Per il Sagittario il Sabato dovrà esser vissuto fino in fondo, benessere, passione e divertimento saranno all’insegna della giornata. Mentre il Capricorno dovrà aiutare il suo partner più del solito, soprattutto durante questa sera. L’Acquario vedrà una giornata in continua evoluzione, ma Domenica riserverà dai problemi con il partner. Infine, i Pesci avranno bisogno di una persona conosciuta da tempo che sarà di grande aiuto.

