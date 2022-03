Oroscopo weekend 5-6 marzo 2022/ Previsioni per amore, salute, lavoro segno per segno

E’ finalmente tempo di weekend e si rinnova il consuetudinario appuntamento con l’oroscopo weekend di Paolo Fox (che ha redatto anche le previsioni dell’intero mese di marzo, ndr), con uno speciale delle previsioni astrologiche relative alle date di sabato 5 marzo e domenica 6 marzo 2022, per i 12 segni zodiacali. Si prevedono novità concernenti il lavoro e le finanze, gli affetti e l’amore, il benessere e la salute. Le curiosità dello speciale oroscopo del fine settimana trapelano dalle pagine di Di più.

Oroscopo Branko, oggi 4 marzo 2022/ Le previsioni per i segni Ariete, Toro...

Oroscopo weekend 5 e 6 marzo, a cura di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine

Si parte con l’Ariete: Coloro i quali sono da tempo alla continua ricerca del lavoro riceveranno delle allettanti proposte molto presto. Per tutti i single o comunque coloro i quali non sono impegnati sentimentalmente in relazioni serie, si procederà con giornate tese, questo weekend. Dovrete quindi cercare il vostro equilibrio.

Oroscopo domani 5 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e lavoro

Spazio nell’oroscopo weekend, poi, ai nati sotto il segno del Toro: Dovrete prestare attenzione alle vostre questioni legali e legate agli affari. Per ciò che concerne l’amore, si preannunciano giornate piuttosto tese e all’insegna della polemica, quelle di sabato e domenica, con ripercussioni possibili sul benessere e la salute in generale.

Per i nati sotto il segno dei Gemelli: La giornata di sabato e quella di domenica si preannunciano la parte del mese di marzo più appagante per voi, almeno dal punto di vista sentimentale e per ciò che concerne gli affetti, dove avrete la meglio. Salute e lavoro però non devono passare in secondo piano.

Oroscopo domani 5 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Previsioni in amore

Secondo l’oroscopo weekend per il Cancro, le previsioni preannunciano che nella giornata di sabato potrebbe registrarsi qualche remora in amore, nella vostra vita di coppia. Tuttavia, la noia e i fastidi in generale, anche dovuti alle questioni di salute e al lavoro, non sono insuperabili per voi.

Leone: In questi giorni, sabato e domenica compresi, potrebbero registrarsi delle forti tensioni con i nati sotto il segno dello Scorpione. Il che potrebbe influire sulla sfera non solo affettiva, ma avere ripercussioni anche in altri aspetti della vita.

Secondo l’oroscopo weekend, la Vergine avrà dinanzi a sé particolari chance, soprattutto per le coppie più giovani. A fare da ciliegina sulla torta saranno poi le congiunzioni astrali che renderanno il lavoro e le finanze ottimali, per la realizzazione di ogni pratica.

Paolo Fox e l’oroscopo weekend 5 e 6 marzo 2022: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo le previsioni astrologiche dell’oroscopo weekend 5 e il 6 marzo 2022, inoltre la Bilancia vivrà giornate particolari e molto interessanti, soprattutto dal punto di vista formativo ed economico.

Lo Scorpione, invece, dovrà prestare prudenza, soprattutto se single e dalla giovane età, al fine di non imbattersi in situazioni pericolose, che potrebbero compromettere la vita da più punti di vista.

Per i nati sotto il segno del Sagittario, Paolo Fox nell’oroscopo weekend anticipa che molto probabilmente la vita verrà segnata da una rivisitazione e rivalutazione dei progetti in cantiere, soprattutto quelli legati agli affari e al lavoro.

Per tutti i Capricorno, si prevede un weekend estremamente passionale, che farà da fondamenta per un inizio settimana di inizio marzo all’insegna dell’amore, il che potrebbe influire anche nella salute e nei progetti in generale.

Gli Acquario, invece, faranno valere le loro buone idee, in primis sul posto di lavoro, si prospetta quindi un weekend dal bilancio positivo.

Nell’oroscopo weekend per i Pesci si rileva in particolare che i single -che daranno priorità a chi mostrerà loro uno spiccato interesse – sono dati per favoriti, in amore così come negli altri aspetti. Importante è quindi esigere rispetto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA