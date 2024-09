L’oroscopo weekend 7-8 settembre 2024 svela dettagliatamente cosa dicono le stelle per tutti i 12 segni dello Zodiaco soprattutto su amore e fortuna. Finita l’estate ed in procinto del rientro al lavoro nei prossimi giorni continueranno le influenze di Venere, pianeta dell’amore per eccellenza, e di Marte simbolo di forza e determinazione. Non mancheranno però momenti di crisi a causa di Mercurio retrogrado. Vediamo nel dettaglio le previsioni del fine settimana per i primi segni dello zodiaco: da Bilancia a Pesci.

BILANCIA: In amore ci penserà il pianeta Venere in congiunzione a creare una piacevole atmosfera con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade ma potreste avvertire non poco stanchezza.

SCORPIONE: L’oroscopo weekend dal 7 all’8 settembre 2024 svela che la sfera sentimentale è coinvolgente grazie alla Luna nel segno, darete più importante a quelle che persone che negli anni hanno dimostrato tanto per voi. Attenti a Mercurio in opposizione.

SAGITTARIO: Sarà un fine settimana discreto. Questo cielo vedrà una bella Venere in sestile, che vi guiderà verso una relazione di coppia calorosa, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Previsioni degli ultimi segni: oroscopo weekend 7-8 settembre 2024

CAPRICORNO: Configurazione astrale poco brillante. La Luna sarà favorevole, ma con Venere in quadratura dal segno della Bilancia non sarete sempre così romantici o attenti ai bisogni del partner.

ACQUARIO: L’oroscopo del weekend svela che nel complesso le previsioni sono soddisfacenti, soprattutto per i sentimenti anche se la Luna sarà negativa, con Venere in buon aspetto riuscirete a costruire un buon legame con il partner, anche se sarà necessario non superare certi limiti.

PESCI: Il rapporto con il partner si rivelerà lentamente più affiatato mentre la Luna in trigono dal segno amico dello Scorpione poi, contribuirà a rendere la vostra relazione di coppia più interessante ma Mercurio e Giove saranno contrari.