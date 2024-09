L’oroscopo weekend 7-8 settembre 2024 svela dettagliatamente cosa dicono le stelle per tutti i 12 segni dello Zodiaco soprattutto su amore e fortuna. Finita l’estate ed in procinto del rientro al lavoro nei prossimi giorni continueranno le influenze di Venere, pianeta dell’amore per eccellenza, e di Marte simbolo di forza e determinazione. Non mancheranno però momenti di crisi a causa di Mercurio retrogrado. Vediamo nel dettaglio le previsioni del fine settimana per i primi segni dello zodiaco: da Ariete a Vergine.

ARIETE: Vi renderete conto che la relazione di coppia non sta funzionando come dovrebbe e le soluzioni a vostra disposizione non saranno molte. Avrete bisogno di ritrovare la retta via del vostro rapporto, ma non sarà così facile.

TORO: L’oroscopo del weekend svela che saranno giorni sottotono. La vostra relazione di coppia non sarà particolarmente affiatata considerato la Luna in opposizione. Se avete degli argomenti “caldi” di cui parlare, forse sarà meglio evitare per il momento.

GEMELLI: Potrete contare sulla posizione favorevole di Mercurio e Giove. In amore l’intesa con il partner sarà splendente grazie a Venere. Anche voi single potreste avere interessanti occasioni romantiche

CANCRO: Sarete pieni di energie durante questo fine settimana e sfrutterete la posizione favorevole del pianeta Marte. In amore la Luna in trigono vi aiuterà a vedere i problemi della vostra relazione di coppia, ma con Venere in quadratura avrete bisogno di tempo per guarire.

LEONE: L’oroscopo weekend prevede delle congiunzioni astrali non particolarmente brillanti. Venere sarà favorevole, ma con la Luna in quadratura dal segno dello Scorpione, non sempre i vostri sentimenti saranno chiari.

VERGINE: Ottimo fine settimana. La vostra relazione di coppia si rivelerà affiatata grazie alla Luna in sestile. Anche senza Venere a favore, riuscirete a fare valere le vostre emozioni.