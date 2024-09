Oroscopo weekend di Paolo Fox 21 e 22 settembre 2024: cosa prevedono le stelle

Torna puntuale l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 21 e 22 settembre 2024 per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Cosa prevedono le stelle per i primi sei segni dello zodiaco? L’amore sarà al centro del weekend di tutti i segni di cui alcuni vivranno belle emozioni mentre altri dovranno fare i conti con il nervosismo e la crisi di coppia.

In particolare, se i single dei Gemelli saranno favoriti dalle stelle per nuovi e promettenti incontri, il Leone, alle prese con una crisi di coppia, vivrà momenti particolari, ma andiamo a scoprire tutte le previsioni dell’oroscopo del weekend.

Oroscopo weekend Paolo Fox del 21 e 22 settembre 2024: domenica irritabile per l’Ariete

Secondo le previsioni dell’oroscopo del weekend di Paolo Fox, l’Ariete vivrà un weekend particolare. Ci saranno tutte le condizioni per parlare d’amore ma chi è impegnato in una relazione controversa, troverà finalmente il modo per vuotare il sacco. Attenzione alla domenica che potrebbe essere particolarmente irritabile. Polemica sul lavoro e occhio alla situazione economica.

Il Toro, nella giornata di sabato, avrà finalmente l’occasione per aprire il cuore. La domenica, invece, sarà particolarmente positiva anche per coloro che sono reduci da una separazione. Importanti occasioni, invece, per il lavoro. Weekend promettente per i single del segno dei Gemelli. Le coppie che pensano al matrimonio o alla convivenza, saranno alle prese con un problema legato alla casa.

Secondo le previsioni dell’oroscopo del weekend di Paolo Fox per il 21 e 22 settembre 2024, i nati sotto il segno del Cancro vivranno un fine settimana positivo per l’amore. Ritroverete l’entusiasmo e vivrete due giorni davvero spensierati. Il Leone, invece, dovrà essere particolarmente prudente soprattutto se si è impegnati in una relazione in crisi. Problemi anche professionali soprattutto per chi è solito lavorare durante il weekend.

Infine, per i nati sotto il segno della Vergine, ci sarà la voglia di riavvicinarsi ad una persona del passato. Durante la domenica, invece, ci potrebbe essere un calo psicofisico. Sul lavoro, invece, la Vergine deve tirare fuori la propria forza e dimostrare il proprio valore.