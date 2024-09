Oroscopo weekend di Paolo Fox 21 e 22 settembre 2024 per gli ultimi sei segni dello zodiaco

Come sarà il fine settimana dei nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittrario, Capricorno, Acquario e Pesci? A rispondere a tutte le domande è Paolo Fox che svela l’andamento delle stelle per il weekend del 21 e 22 settembre 2024 ovvero il primo autunnale. Nonostante l’estate, stagione in cui, solitamente, gli incontri pullulano, sia finita, anche l’autunno promette novità sentimentali anche se non per tutti i segni.

La Bilancia, in particolare, fatica a voltare pagina dopo la fine di una storia ma nel fine settimana ci saranno incontri promettenti. Weekend splendido, invece, per i Pesci che vivrà bei momenti anche nel corso della prossima settimana, ma andiamo a scoprire tutte le previsioni.

Oroscopo weekend di Paolo Fox 21 e 22 settembre 2024: discussioni per lo Scorpione

Secondo le previsioni dell‘oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 21 e 22 settembre 2024, la Bilancia che ha subito un abbandono, non riesce a voltare pagina ma c’è la necessità di rimettersi in gioco in vista di incontri promettenti. Buone occasioni, invece, sul lavoro.

Per delle incomprensioni e delle banalità, lo Scorpione potrebbe avere delle discussioni con il partner. Sul lavoro, nonostante qualche disturbo, è importante portare avanti i propri progetti. Il Sagittario, apparentemente tranquillo, sa tirare fuori il proprio carattere quando arriva il momento di farlo e sabato potrebbe essere il giorno giusto per esprimere tutto ciò che si pensa.

Oroscopo weekend di Paolo Fox 21 e 22 settembre 2024: problemi d’amore per il Capricorno

Come svelano le previsioni dell’oroscopo del weekend di Paolo Fox, i nati sotto il segno del Capricorno, nella giornata di sabato, potrebbero avere qualche problema sentimentale. Domenica da dedicare agli affetti trascorrendo del tempo con il partner. Sul lavoro, periodo poco sereno a causa delle numerose responsabilità.

Qualche problema in amore per i nati sotto il segno dell‘Acquario che deve gestire qualche complicazioni in arrivo. Sul lavoro, cercate di pianificare qualche progetto. Weekend top per i nati sotto il segno dei Pesci che vivranno momenti di spensieratezza in amore. Sul lavoro, cercate un accordo per nuovi progetti.