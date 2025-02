Proseguiamo il nostro viaggio nello zodiaco con l’oroscopo del weekend e le previsioni del 22-23 febbraio. In questo articolo ci soffermiamo sugli altri segni dello zodiaco, vale a dire Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, sempre rifacendoci alle indicazioni tratte da un articolo pubblicato su Blasting News Italia.

Cominciamo con gli amici della Bilancia, alle prese con alcune problematiche relazionali. Il fine settimana non sarà semplice da gestire, per chi è in coppia. Ai single il consiglio dato dall’oroscopo è il seguente: fate attenzione a non combinare guai. Insomma, prudenza è la parola d’ordine.

L’oroscopo del weekend dello Scorpione mette in guardia i nati sotto questo segno, dal punto di vista sentimentale: non aspettatevi momenti romantici in questo fine settimana. Sul fronte lavorativo, tutto pare sotto controllo. Le capacità per raggiungere nuovi obiettivi ci sono tutti.

Il Sagittario si appresta a vivere un weekend soddisfacente. Single oppure no, le emozioni sembrano essere dietro l’angolo. Capitolo lavoro: occorre un po’ di inventiva per trovare soluzioni migliori rispetto a quelle attuali.

Oroscopo weekend 22-23 febbraio 2025: le previsioni astrali per Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno è atteso da un weekend privo di grandi emozioni. Chi è in coppia è bene che non abbassi la guardia, perché potrebbe essere necessario sistemare alcuni aspetti della relazione che non vanno così bene. Sul fronte lavorativo sembra tornare un’energia positiva.

Proseguiamo con il segno dell’Acquario, dotato di grande intuito se si tratta di questioni di cuore. I nati sotto questo segno hanno la grande capacità di capire al volo chi c’è dell’altra parte e questo piò essere un vantaggio. Capitolo lavoro: per vincere occorre mettere in pratica la propria esperienza.

Chiudiamo con il segno dei Pesci, che può contare sul sostegno delle stelle per mettere a punto progetti ambiziosi dal punto di vista professionale. In amore prevalgono i buoni sentimenti, ma attenzione ai malintesi che sono sempre dietro l’angolo.