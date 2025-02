Arriva il fine settimana e cresce la curiosità di scoprire il relativo oroscopo, con le previsioni del weekend segno per segno. In questo articolo analizziamo i primi segni dello zodiaco, rifacendoci alle indicazioni tratte da un articolo su Blasting News. Dunque, cosa devono aspettarsi Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine nelle prossime ore?

Per gli amici dell’Ariete questo weekend potrebbe essere non del tutto entusiasmante. Nella giornata di domenica, potrebbero spuntare difficoltà inattese, come incomprensioni col partner o persone vicine. La buona notizia è che non dureranno a lungo.

Il Toro si appresta a vivere un weekend emozionante, soprattutto domenica quando la luna giocherà a favore dei nati sotto questo segno. Momenti di relax e intesa con la persona che si ama sono in arrivo. Occhi aperti, invece, sul fronte lavorativo. Ogni situazione va valutata adeguatamente.

L’oroscopo del weekend dei Gemelli potrebbe non regalare grosse soddisfazioni ai nati sotto questo segno. Per quanto riguarda i rapporti di coppia, ci sono situazioni non del tutto chiare che potrebbero creare momenti non semplici da gestire. Bene, invece, il lavoro: un porto sicuro.

Oroscopo weekend 22-23 febbraio 2025: le previsioni astrali per Cancro, Leone e Vergine

Per il Cancro non sembrano esserci previsioni allettanti. L’oroscopo del week end pare dare un suggerimento molto chiaro: pensare di più al benessere di coppia che al proprio. I nati sotto questo segno vogliono continue attenzioni ma almeno per questo fine settimana potrebbe essere utile cambiare registro.

L’oroscopo del weekend del Leone preannuncia momenti tutto sommato positivi, grazie alla lucidità che contraddistingue questo segno. Sia per chi è single sia per chi è in coppia c’è la possibilità di vivere momenti di spensieratezza e felicità. Le stelle giocano a favore.

Chiudiamo con la Vergine, che è probabilmente il segno flop del weekend. Alcuni progetti non vanno avanti come preventivato ma c’è sempre l’amore che può sorridere, a patto che si costruisca un rapporto basato sulla sincerità. Domenica giornata chiave per esprimere le proprie emozioni.