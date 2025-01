Mentre sul magazine Oggi ogni giovedì fornisce il suo oroscopo della settimana, Mauro Perfetti sul suo profilo Instagram fornisce l’oroscopo weekend soffermando soprattutto sull’amore e sui sentimenti ma anche su lavoro. Vediamo di seguito le previsioni segno per segno da Ariete a Pesci nell’oroscopo weekend 18-19 gennaio 2025. Quali sono i pianeti favorevoli e quali, invece, quelli in opposizione? Chi avrà un cielo particolarmente fortunato e chi invece dovrà pazientare ed attendere tempi migliori.

Oroscopo weekend di Mauro Perfetti, previsioni segno per segno 18-19 gennaio 2025

ARIETE: Questa settimana la Luna Piena in Cancro ha portato a galla malumori nei rapporti, ma da giovedì si recupera, i sentimenti si illuminano di certezze e nel lavoro si riscuotono vantaggi.

TORO: Stando a quanto riporta l’oroscopo weekend di Mauro Perfetti, la Luna Piena in Cancro è un portento per rigenerare le questioni di cuore, per i single c’è qualcuno che si affaccia dal passato.

GEMELLI: Le Stelle ti daranno una mano per rinforzare i legami che tengono botta ma possono anche aiutarti a prendere le distanze da quelli scaduti, per i nati del segno la Luna Piena può essere portatrice di soldi.

CANCRO: L’oroscopo weekend di Mauro Perfetti prevede che la Luna Piena nel segno dà il via a una super settimana per rinforzare l’alchimia nella coppia, sganciarti da chi non ti merita più e incontrare l’amore se sei single.

LEONE: Per i single c’è la possibilità di ‘vivere’ un amore che è rimasto in sospeso, le stelle infatti risvegliano l’eros e possono spingere a mettere alle strette chi non la racconta giusta.

VERGINE: Le stelle ti daranno una mano per rinforzare i legami ben assortiti ma possono anche aiutarti a sganciarti dalle illusioni e delusioni.

Mauro Perfetti, oroscopo weekend dal 18 al 19 gennaio 2025: Pesci segno TOP

BILANCIA: La Luna Piena in Cancro può aiutare a concentrarti di più su chi merita e staccare la spina su chi, invece, crea troppi punti di domanda.

SCORPIONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo weekend di Mauro Perfetti si prevede alchimia con il partner e nuovi amori per i single grazie alla Super Luna Piena che darà una sorta di potere speciale.

SAGITTARIO: Le Stelle ti possono aiutare a rinfrescare i legami ben assortiti, far resuscitare quelli che meritano ancora fiducia o chiudere con chi non ha più voglia di migliorare.

CAPRICORNO: La Luna Piena in Cancro può creare dei momenti speciali con chi ti vuole bene ma anche staccare la spina con chi non ti merita più.

ACQUARIO: L’oroscopo weekend di Mauro Perfetti prevede una fine settimana all’insegna delle priorità, le stelle ti posso aiutare a capire i tuoi bisogni e sganciarti dalle delusioni del passato.

PESCI: Puoi essere il segno TOP della settimana e del weekend, la Luna Piena in Cancro farà di tutto per incoronarti Re o Regina di cuori ed anche la fortuna sarà totalmente dalla tua parte.