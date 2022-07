Oroscopo weekend Paolo Fox 23-24 luglio 2022/ Incontri per i Gemelli novità per Cancro

Come sarà il weekend del 23-24 luglio 2022 per tutti i segni zodiacali secondo l’oroscopo del weekend di Paolo Fox?

Chi tra i segni riuscirà ad avere un weekend indimenticabile e chi invece dovrà fare i conti con qualche problema in più? Secondo l’Astrologo i nati sotto il segno dell’Ariete dovranno lasciarsi andare all’amore e a cercare di ascoltare il proprio partner, mentre sul lavoro dovrà cercare di mantenere la calma. I Toro in questo weekend riusciranno riusciranno ad avere nuovi incontri e nuovi intrighi, il consiglio dell’astrologo è quello di sfruttare l’ottimo periodo anche per il lavoro.

Stando all’oroscopo del weekend di Paolo Fox per i nati sotto i segni dei Gemelli il weekend sarà scandito dalla passione con nuovi incontri e un ottimo rapporto per tutte le coppie nuove. Anche sul lavoro questo segno zodiacale riuscirà a chiarire tutte le sue idee. Per i nati sotto il segno del Cancro l’astrologo consiglia di mettere fine ai propri dubbi e di fare chiarezza nel suo cuore.

Oroscopo weekend Paolo Fox: Discussioni per il Capricorno

Questo fine settimana, secondo l’oroscopo del weekend di Paolo Fox, i nati sotto il segno del Leone avranno finalmente un nuovo slancio di vitalità e degli ottimi rapporti, soprattutto con i nati sotto il segno della Bilancia, mentre sul lavoro questo segno zodiacale dovrà riflettere per bene prima di accettare delle proposte. I nati sotto il segno della Vergine in questo weekend dovranno cercare di fare chiarezza soprattutto in amore. I nati sotto il segno della Bilancia questo weekend dovranno fare i conti con delle giornate strane e il consiglio dell’astrologo è quello di staccare la spina anche sul lavoro.

Per tutti gli Scorpione si aprono buone notizie in amore perchè la Luna ha smesso di essere contraria, anche sul lavoro questo segno zodiacale dovrà cercare di muoversi un po’ senza rimanere fermo ad aspettare. Per i Sagittario questo sabato sarà segnato dalla presenza della Luna in opposizione. Per tutti i Capricorno questo sabato sarà all’insegna dei litigi e anche sul lavoro sembra non procedere tutto per il meglio.

Invece come svela l’oroscopo del weekend di Paolo Fox i nati sotto il segno dell’Acquario questo sabato avranno la Luna dalla loro parte e riusciranno a fare chiarezza con il proprio partner. Per i Pesci la giornata amorosa non sarà delle migliori e il consiglio dell’astrologo è quello di evitare delle polemiche e non discutere. Anche sul lavoro questo segno zodiacale dovrà cercare di evitare i disagi e mantenere la calma su tutti i fronti.

