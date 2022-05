Oroscopo weekend Paolo Fox, 6-8 maggio/ Previsioni: Toro, Acquario e Vergine al top

Oroscopo Paolo Fox, weekend dal 6 all’8 maggio 2022: previsioni per tutti i segni

È finalmente arrivato il fine settimana e si rinnova l’appuntamento con l’oroscopo weekend Paolo Fox, dalla puntata di oggi venerdì 6 maggio de “I Fatti Vostri”, con previsioni e suggerimenti per i 12 segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata odierna e i giorni di sabato 7 e domenica 8 maggio 2022. Come sempre l’astrologo più famoso della televisione stila una classifica, dal segno meno fortunato a quello più ben visto dalle stelle. Si prevedono novità concernenti il lavoro e le finanze, gli affetti e l’amore, il benessere e la salute. Cosa riservano le stelle per questo fine settimana? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 7 maggio 2022 Ariete, Toro, Gemelli/ Previsioni in amore e lavoro

Oroscopo weekend 6-8 maggio 2022, a cura di Paolo Fox: Leone e Bilancia

Ai piedi della classifica di Paolo Fox, per quanto riguarda l’oroscopo weekend, troviamo il Leone, due stelle. Questa Luna è molto concitata sabato e domenica. Va bene che siete forti e avete tante idee, ma state scalpitando e pretendete molto. In questo weekend sarete piuttosto intolleranti: attenti a non strafare. Dalla settimana prossima il cielo cambia in meglio. Due stelle anche per il segno della Bilancia che vive un momento di revisione. Siete nati per l’equilibrio, quando perdete la pazienza state male. Dovete essere più miti, dalla prossima settimana con Giove opposto bisogna tenere sotto controllo tutto, anche i rapporti interpersonali.

Oroscopo Branko oggi 6 maggio 2022/ Previsioni per tutti i segni: da Ariete a Pesci

Oroscopo weekend Paolo Fox, 6-8 maggio: Ariete, Capricorno e Sagittario

Passiamo ai segni con tre stelle secondo l’oroscopo weekend di Paolo Fox. L’Ariete sta facendo tanto, ma ha bisogno di un po’ di riposo. Attenzione a non travolgere tutto e tutti, nella vita ci vogliono le giuste misure. Dalla prossima settimana bellissimo aspetto di Giove. Il fine settimana impone una riflessione profonda per i nati sotto il segno del Capricorno, sulle cose che volete fare e le cose che non volete fare. C’è il rischio di non vedere le sfumature. Abbandonate la diffidenza in questo weekend. Il Sagittario è in attesa di questo evento planetario, a partire dal 10 maggio. Avete già un nuovo traguardo a cui guardare. Ad aprile Venere contrario ha creato polemiche, sono mancati riferimenti giusti in amore.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 maggio 2022/ Il venerdì di Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo weekend 6-8 maggio 2022, a cura di Paolo Fox: Scorpione, Cancro, Pesci e Gemelli

Quattro stelle per il segno dello Scorpione, secondo le previsioni dell’oroscopo weekend di Paolo Fox. A volte la lontananza ci fa capire quanto sono importanti le persone che ci sono intorno. A volte rischiate di dare per scontate tante cose. Il fine settimana aiuterà. Il Cancro deve iniziare a fare progetti per il futuro: cercate di sistemare ciò che desiderate. La seconda parte dell’anno sarà un po’ a rallentatore. Ciò che è importante in questo periodo vale, anche per i sentimenti. Quattro stelle anche per i Pesci: fine settimana in recupero, durante la settimana siete stati pensierosi. Siete attratti dalle persone che vi creano guai: dedicatevi a relazioni più belle. Anche i Gemelli devono recuperare, ci sarà una grande energia. Avete già una marcia in più, manca solo la persona giusta con cui aprire una trattativa, d’amore o di lavoro

Oroscopo weekend 6-8 maggio 2022, di Paolo Fox: Toro, Acquario e Vergine.

I nati sotto il segno del Toro, cinque stelle, non devono preoccuparsi di chi cerca di ridimensionarvi. Le persone vi vogliono bene. Nel fine settimana avete carte da giocare in più. L’Acquario deve giocarsi il fine settimana sull’onda della libertà, che vi allontana a livello mentale dal quotidiano. Via libera alla fantasia. Al primo posto della classifica oroscopo weekend di Paolo Fox, troviamo la Vergine. È stata una settimana tosta ma in questo fine settimana avete tante cosa da dire e da fare. Torna la passionalità, Venere non è più contro. Nuovi amori favoriti, soprattutto il prossimo mese.











© RIPRODUZIONE RISERVATA