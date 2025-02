Una nuova settimana punta verso il traguardo ma non prima di aver affrontato gli ultimi giorni che come sempre sono densi di opportunità e spunti. Puntuali arrivano le previsioni 14-16 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo weekend Paolo Fox che portano il focus sulle circostanze cruciali dei prossimi giorni. Il focus sulle stelle, estrapolato dalle previsioni settimanali riportate dal Corriere della Sera, partono dalle sfumature in amore dove per molti potrebbero arrivare emozioni intense e anche svolte importanti. Tutto passa per decisioni coraggiose a attenzione a possibili tensioni che sono sempre da mettere in conto. Sul lavoro è tempo di provare a primeggiare, che si tratti di avviare nuovi progetti o semplicemente di mettere in evidenza le peculiarità del proprio talento. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 14-16 febbraio secondo l’Oroscopo weekend Paolo Fox.

Le previsioni 14-16 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo weekend Paolo Fox: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Il cielo di questo fine settimana permette degli intrecci interessanti in amore; un rapporto può essere recuperato ma attenzione all’atteggiamento verso le persone care, serve maggiore comprensione. Sul lavoro si può dare il via a nuovi progetti e iniziative, anche fuori dalla propria comfort zone. Le opportunità del periodo sono decisamente da sfruttare.

TORO: E’ il momento giusto per cambiare, sconvolgere positivamente; sia per i prossimi giorni che per il futuro si può tentare di dare una svolta decisiva alle circostanze in amore magari intraprendendo una nuova storia senza più remore e freni. Sul lavoro gli affari sono al centro dell’attenzione, non sono da escludere soddisfazioni importanti nei prossimi giorni.

GEMELLI: Un cielo importante per i single, un nuovo incontro potrebbe portare l’amore al centro della scena. Importanti spunti anche per la vita di coppia all’insegna della progettualità. Sul lavoro non serve ragionare ancora, lanciatevi senza remore in nuovi progetti che mettano in rilievo le vostre potenzialità.

CANCRO: Qualche cambiamento recente vi ha resi maggiormente empatici, pronti a vivere emozioni forti e intense; in amore c’è qualcuno alle prese con un periodo tortuoso con il partner ed è forse il momento di prendere una decisione importante. Sul lavoro arrivano stimoli interessanti e anche in questo caso i cambiamenti potrebbero essere decisivi sia nei rapporti di collaborazione che nel merito delle nuove iniziative.

LEONE: La vita di coppia non è stata semplice nell’ultimo periodo ma l’amore è spesso terreno propizio per colpi di scena e rovesciamenti di fronte; la speranza di ritrovare la serenità non è un miraggio. Sul lavoro ottimo cielo in vostro supporto al fine di portare avanti trasformazioni, nuovi progetti e cogliere ottime opportunità.

VERGINE: Stando all’Oroscopo weekend Paolo Fox, previsioni 14-16 febbraio 2025, non sono da escludere piccole tensioni in amore. Cercate di intavolare dei discorsi maturi alla ricerca di una sincera stabilità. Sul lavoro bisogna lavorare sui dettagli al fine di dare una vera e propria svolta ai progetti in corso.