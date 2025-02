Ogni fine settimana pullula di spunti di riflessione, di avvenimenti rilevanti da osservare con la dovuta attenzione; per l’occasione arrivano le previsioni 14-16 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo weekend Paolo Fox al fine di conoscere il parere delle stelle sull’andamento dei prossimi giorni. Il noto astrologo con il punto della settimana – dal Corriere della Sera – racconta di diverse novità nel contesto di lavoro nel merito del weekend. Opportunità e scelte decisive, nuove collaborazioni e sfide da affrontare con la concentrazione al massimo; la determinazione può essere l’arma in più per ottenere quanto prima successi e gratificazioni. In amore non c’è per tutti chiarezza e linearità, in questi casi affrontare di petto le situazioni potrebbe essere la migliore delle risoluzioni. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 14-16 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo weekend Paolo Fox.

Le previsioni 14-16 febbraio 2025 secondo l'Oroscopo weekend Paolo Fox: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Le stelle sono dalla vostra e l’amore torna ad essere centrale per questo fine settimana; attenzione però alla posizione opposta di Venere che potrebbe alimentare qualche tensione fastidiosa. Sul lavoro è il momento della rinascita, momento propizio per valorizzare nuovi e vecchi progetti.

SCORPIONE: Le cose in amore iniziano a funzionare soprattutto in riferimento alla passione. Ottime opportunità per i single desiderosi di vivere una nuova storia d’amore. Sul lavoro c’è un discreto ottimismo rispetto a possibili conferme in arrivo, una nuova stabilità potrebbe rendere floride le prossime attività.

SAGITTARIO: Venere nel segno aggiunge forza e stimola l’amore; se c’è un interesse verso una persona speciale è importante concentrarsi e cercare di fare colpo con le proprie peculiarità. Sul lavoro c’è una leggera agitazione ed è forse il caso di affrontare con prudenza le circostanze di questo weekend.

CAPRICORNO: Una leggera confusione domina la scena in amore, forse qualche cambiamento inatteso o decisioni ancora da prendere. Sul lavoro lo stress non è poco, molte energie spese e qualche riflessione dal punto di vista finanziario; non sono però da escludere vantaggi per chi ha lavorato in maniera proficua nelle settimane precedenti.

ACQUARIO: Ottimo periodo per l’amore e proprio i prossimi giorni potrebbero rivelarsi cruciali per chi ha da prendere decisioni importanti. Ufficialità in vista per chi ha iniziato di recente una relazione. Sul lavoro è il momento di dare libero sfogo alla propria esperienza e alla creatività; le vittorie sono in arrivo.

PESCI: Stando alle previsioni 14-16 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo weekend Paolo Fox in amore siete interessati da questioni pratiche da risolvere; c’è più leggerezza nei rapporti e forse riuscirete a recuperare una relazione che rischiava di essere compromessa. Sul lavoro arrivano gratifiche e soddisfazioni; un momento decisamente positivo grazie ad un coraggio rinnovato rispetto al passato.