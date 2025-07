Le previsioni 19-20 luglio 2025 secondo l’Oroscopo weekend Paolo Fox: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

Prima di concentrarsi su una nuova settimana all’orizzonte, perchè non godersi un finale ricco di sorprese? Le previsioni 19-20 luglio 2025 secondo l’Oroscopo weekend Paolo Fox – riportato da Novella2000 – mettono in evidenza scenari altalenanti ma che per diversi segni dello Zodiaco potrebbero rivelarsi particolarmente positivi.

Si parte dal lavoro; qualcuno ancora pieno di impegni e magari anche sotto pressione, in questi casi è meglio muoversi con cautela piuttosto che forzare la mano. Ci pensa l’amore a lenire le fatiche professionali ma per qualcuno, anche in campo sentimentale, ci sarà da battagliare. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 19-20 luglio 2025 secondo l’Oroscopo weekend Paolo Fox.

Le previsioni 19-20 luglio 2025 secondo l’Oroscopo weekend Paolo Fox: la seconda metà dello Zodiaco.

BILANCIA: Per i cuori solitari la necessità del momento è trovare qualcuno che possa spazzare via le ambiguità; sul lavoro siete ambiziosi ma attualmente è l’amore il baricentro delle vostre riflessioni.

SCORPIONE: La Luna in opposizione per questo weekend potrebbe agevolare e alimentare i motivi di tensione in amore. Non cedete alle provocazioni e sul lavoro siate più convinti nel merito delle nuove iniziative.

SAGITTARIO: Buone notizie sul lavoro grazie alla presenza positiva sia di Giove che di Mercurio, occhi aperti se c’è qualcuno che gioca alle vostre spalle. Momento non proprio brillante in amore, forse c’è una distanza che preoccupa.

CAPRICORNO: Non sarà un weekend particolarmente rilassante; con buone probabilità sarete sotto pressione per buona parte del tempo soprattutto nel contesto di lavoro. La reazione è comunque possibile, soprattutto in amore.

ACQUARIO: Spirito rivoluzionario anche per questo fine settimana, in linea con lo spirito che vi caratterizza; sul lavoro c’è qualcosa da rivedere dal punto di vista economico, in amore meno motivi di apprensione e più segnali di apertura.

PESCI: Stando alle previsioni 19-20 luglio 2025 secondo l’Oroscopo weekend Paolo Fox si prevedono due giorni scintillanti soprattutto in amore, torna l’importanza e il valore della condivisione. Sul lavoro meglio fare attenzione se c’è da gestire una situazione spinosa.