Previsioni 19-20 luglio secondo l’Oroscopo weekend Paolo Fox: il punto su amore e lavoro per la prima metà dello Zodiaco.

Ogni settimana che volge al termine può rappresentare una sorta di chiusura circolare; dai momenti di chiarezza a nuove fasi di confusione, le previsioni 19-20 luglio 2025 secondo l’Oroscopo weekend Paolo Fox – riportato da Novella 2000 – mettono al centro dell’attenzione i sentimenti ma anche le sfumature riguardanti il contesto professionale. Sul lavoro c’è da fare affidamento sulle proprio abilità, anche se non riconosciute per il loro intero valore. In amore ascoltare le critiche costruttive può rendere le emozioni più chiare; la passione per qualcuno sarà travolgente. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 19-20 luglio 2025 secondo l’Oroscopo weekend Paolo Fox.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, previsioni 19-25 luglio 2025/ Bilancia frizzante, Scorpione trasparente

Le previsioni 19-20 luglio secondo l’Oroscopo weekend Paolo Fox: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: La passione è incalzante, l’amore ruba la scena a tutto il resto e quasi per gioco colora i prossimi giorni; Venere stimola l’emotività ma sul lavoro attenzione alle scelte rischiose.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, previsioni 19-25 luglio 2025/ Toro scatenato, Gemelli fa incontri speciali

TORO: La Luna nel segno porta positività e sensibilità; le emozioni nelle prossime ore saranno quasi improvvisate; sul lavoro cercate di essere più concreti, rimuginare sulle mancanze di riconoscenza non crea benefici.

GEMELLI: In amore la situazione è positiva, la presenza di Venere genera sensazioni più che rosee per il weekend. Sul lavoro crescono i guadagni grazie al supporto di Mercurio.

CANCRO: Un periodo denso di conflitti volge finalmente alla conclusione; in amore si torna a sorridere. Weekend da vivere con cautela per tutto ciò che concerne gli impegni di lavoro.

LEONE: Ricaricare le batterie è fondamentale, vi aspetta un fine settimana decisamente complesso ma una sorta di rivalsa è possibile in amore. Sul lavoro crescono le opportunità per il futuro.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, previsioni 17-23 luglio 2025/ Scorpione incerto, Sagittario forte

VERGINE: Stando alle previsioni per l’Oroscopo weekend Paolo Fox 19-20 luglio 2025 è confortante la presenza della Luna nel segno, un ottimo auspicio per chi spera di fare chiarezza in amore. Sul lavoro non sprecate il vostro tempo con chi non comprende a pieno il vostro valore.