Le previsioni 28-29 giugno 2025 per l’Oroscopo weekend Paolo Fox: il punto su amore e lavoro per tutti i segni dello Zodiaco.

Siamo pronti per l’ultimo giro di questa settimana, l’appuntamento con le classiche emozioni e novità che riguardano l’epilogo settimanale. Le previsioni 28-29 giugno 2025 per l’Oroscopo weekend Paolo Fox mettono l’accento sulle sfumature di un cielo che non per tutti sarà all’insegna dell’armonia; qualche tensione di troppo, situazioni complicate – soprattutto sul lavoro – e un umore non al meglio potrebbero interessare diversi segni dello Zodiaco. L’amore come è sempre è in primo piano; dialogo e sincerità sono gli aspetti primari. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 28-29 giugno 2025 secondo l’Oroscopo weekend Paolo Fox.

Le previsioni 28-29 giugno 2025 secondo l’Oroscopo weekend Paolo Fox: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Non sarà il weekend facile; una discreta negatività infusa da Giove mette in difficoltà. Per fortuna, Mercurio in vostro soccorso in caso di scelte importanti. Amore in risalto a partire dal mese di luglio.

TORO: Agitazione e nervosismo per questo fine settimana, attenzione alle questioni economiche; in amore le parole pesano.

GEMELLI: L’armonia torna a primeggiare per i prossimi due giorni, nuovi risvolti positivi grazie alla presenza di Mercurio che si protrae per tutto il mese di luglio. Venere sprona i progetti di coppia.

CANCRO: Il cielo di questo fine settimana preannuncia novità interessanti a patto che si metta in gioco la giusta pazienza. In amore siete prossimi a raccogliere i frutti.

LEONE: Buoni spunti per le prossime ore grazie alla presenza positiva di Mercurio e della Luna; novità interessanti in amore soprattutto nel merito dei nuovi incontri.

VERGINE: Stando all’Oroscopo weekend Paolo Fox per le previsioni 28-29 luglio 2025 arriva finalmente un po’ di pace e serenità dopo le conflittualità vissute nel corso della settimana. In amore avrete modo di mettere da parte le tensioni recenti.

Oroscopo weekend Paolo Fox previsioni 28-29 giugno 2025: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Il weekend non parte nel migliore dei modi; un leggero nervosismo domina la scena. Nonostante la falsa partenza, in amore siete pronti a recuperare il terreno perduto.

SCORPIONE: Tanti scontri alle spalle e la necessità di recuperare le energie per questo fine settimana; sul lavoro cresce la pressione, in amore le divergenze sono acqua passata.

SAGITTARIO: Giove lascia la sua porzione opposta e finalmente per questo weekend è possibile riprendere fiato. In amore due giornate discretamente interessanti.

CAPRICORNO: Le tensioni dell’ultimo periodo possono tramutarsi in un lontano ricordo; non cedete alle provocazioni e ritrovate la serenità in amore.

ACQUARIO: Il cielo di questo weekend è all’insegna della fatica; se c’è qualcosa che non è andato nel verso giusto sul lavoro potreste accusare una sorta di risentimento. In amore regna la quiete.

PESCI: Stando alle previsioni all’Oroscopo weekend Paolo Fox per le previsioni 28-29 giugno 2025 c’è Marte che persevera nella sua posizione opposta. Mettetevi in gioco per trovare le soluzioni e in amore date maggior credito al dialogo.