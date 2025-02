Oroscopo weekend, cosa accadrà nel fine settimana 1-2 febbraio 2025

Inizia il mese di febbraio e con il via del nuovo mese non mancheranno le sorprese relative alla situazione astrale, secondo l’oroscopo weekend infatti, tra questioni di professione e sentimentali ci imbatteremo in una valanga di sorprese a partire dai prossimi giorni.

GEMELLI: avete bisogno di relax in questi giorni, fatevi trovare pronti a eventuali sviluppi sotto ogni puntoni vista. Non rinunciate al divertimento e staccate la spina se potete.

CANCRO: secondo l’oroscopo weekend in questo momento il vostro umore potrebbe oscillare tra alti e bassi, cercate di basarvi sulle relazioni autentiche, fate scorrere e lasciatevi alle spalle tutte quelle cose e persone che non vi lasciano tranquilli.

SCORPIONE: avete un po’ di pensieri e dubbi che non vi lasciano sereni in questo periodo, un chiarimento potrebbe risolvere qualcosa che non ha ancora ottenuto risposta, il fine settimana vi porterà consiglio e qualche situazione interessante da affrontare.

Previsioni oroscopo weekend: Vergine sottotono

Sempre secondo le previsioni dell’oroscopo weekend, anche per gli altri segni ci saranno alti e bassi, sia sul lavoro che per quanto riguarda i sentimenti. In campo professionale e amoroso sarà fondamentale mettersi in gioco:

VERGINE: fine settimana un po’ al ribasso, siete più mogi del solito, cercate di non forzare delle situazioni che in questa fase non sembrano convincervi.

CAPRICORNO: l’oroscopo weekend vi ricorda che forse siete un po’ troppo sotto pressione in questa fase della vostra vita, cercate di delegare ciò che potete e alleggerirvi, una sosta potrebbe farvi altro che bene, avete lasciato un po’ indietro il lato emotivo e non è mai vantaggioso.

PESCI: ci sarà qualche intoppo in questo fine settimana, fatevi trovare pronti e cercate supporto in mezzo alle persone della vostra famiglia. Qualcosa dal punto di vista emotivo sembra turbarvi, ma riuscirete ad avere la meglio ancora una volta voi.