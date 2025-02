Oroscopo weekend, le previsioni di inizio febbraio 2025

Si chiude un lungo mese di gennaio 2025, che lascia spazio a febbraio e di conseguenza anche a una rispolverata degli astri. L’oroscopo del weekend promette bene in vista dei prossimi giorni e non mancheranno dei colpi di scena, novità sul lavoro e ovviamente anche sul piano sentimentale, con il segno del Leone che si preannuncia grande protagonista di questo fine settimana:

LEONE: siete i veri protagonisti di questo fine settimana, le cose sembrano girare a vostro favore, avete un’energia travolgente che attirerà grandi attenzioni e nuove e belle occasioni per voi.

SAGITTARIO: vivrete delle situazioni cariche di entusiasmo ed energia, sarà un fine settimana di grandi emozioni per voi. Da single potrete vivere un momento molto speciale, cercate di sfruttare il momento che si preannuncia intrigante.

ARIETE: siete attivi e più passionali che mai, sfruttate l’onda positiva per costruire qualcosa di bello. Avete il favore delle stelle, riuscirete a togliervi delle soddisfazioni.

Oroscopo weekend 1-2 febbraio 2025: Bilancia e Acquario sono carichi

Sempre questo fine settimana si preannuncia davvero carico di sorprese ed emozioni, secondo l’Oroscopo weekend ci imbatteremo in una serie di colpi di scena riguardanti il lavoro e l’amore, non mancheranno novità anche per gli altri segni dello zodiaco come Bilancia e Acquario:

BILANCIA: l’amore potrà farla da protagonista in queso fine settimana che ci introdurrà nel mese di febbraio, potreste imbattervi in una sorpresa non indifferente.

ACQUARIO: avete una grande carica, idee e voglia di novità e tuffarvi in nuove occasioni, avrete la possibilità di allargare i vostri orizzonti, non abbiate paura di buttarvi.

TORO: secondo l’oroscopo weekend rimanete un po’ in questa fase di mezzo, alla ricerca di equilibrio e certezze che sembrano essere un po’ venute a mancare negli ultimi tempi. Un nuovo incontro potrebbe portare una ventata di freschezza e cambiare le cose.