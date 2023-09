Orsa Amarena/ Onorevole Brambilla: “Sua uccisione atto vile e di crudeltà, era evitabilissimo”

L’onorevole Maria Vittoria Brambilla è stata ospite stamane in collegamento del programma di Canale 5, Morning News, per parlare del caso dell’Orsa Amarena: “Che Amarena girasse tutte le notte per il paese lo sapevano tutti, chi ha paura spara un colpo in aria o sta chiuso in casa, non scende ad ammazzare un’orsa che era conosciuta in paese, sanno tutti che è un’orsa mansueta. Io capisco il lavoro degli avvocati, ma questo signore è sceso ed ha sparato all’orsa, era la terza volta che era entrata nel cortile”.

Myrta Merlino/ “Pomeriggio 5 avrà uno studio nuovo e il pubblico. Oggi una sorpresa...”

Quindi Brambilla aggiunge, parola da cui prendiamo le distanze: “C’è ignoranza, crudeltà e cattiveria, quindi è giusto che paghi questa persona. La galera sarà senza dubbio inferiore a ciò che ha fatto, quindi non raccontiamo una favola che non è. Forse se non fossero intervenuti avrebbe fatto sparire l’orsa, quindi non cerchiamo alibi. Ha creato un danno alla popolazione di orsi e ci vorranno sette anni per ripagare, è un atto vile”.

Myrta Merlino: "Non sono la sua antagonista..."/ Replica sibillina a Barbara D'Urso

ORSA AMARENA, IL COMMENTO DELLO ZOOLOGO

Intervistato anche Paolo Forconi, zoologo che si sta occupando del ritrovamento dei cuccioli dell’orsa Amarena, che ha spiegato: “Si sono allontanati e si stanno riavvicinando verso il parco. Stanno tornando indietro sui loro passi. L’orsa Amarena da giugno ad oggi si è spostata di circa 20 km, questa non era la sua zona. Dopo aver partorito si è spostata sempre più distante fino ad arrivare a San Benedetto dei Marsi dove non era mai arrivata e dove la popolazione non è abituata alla presenza di questi orsi e non sa come comportarsi. Ha sparato per paura ipotesi credibile? Si. L’orso marsicano è pacifico perchè non ha mai ferito nessuno, anche a livello genetico è stata rilevata questa caratteristica di docilità che non hanno gli orsi bruni, l’orsa Amarena era molto pacifica”.

Renato Zero, 070/ Il concerto celebrativo per i 70 anni di carriera: "La mia vita un viaggio straordinario

Cosa può essere successo quindi? “Gli orsi marsicani possono fare il finto attacco, dei passi verso la persona che si avvicina per spaventarla. Su Amarena comunque non è mai stato osservato. La persona che vede questo finto attacco pensa di morire in realtà l’orso si avvicina a poca distanza e poi scappa, ma se una persona non lo sa…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA