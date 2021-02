Orsetto, chi è?/ Gli indizi portano a Cristina d’Aveva ed Elettra Lamborghini ma…

Orsetto, chi è? Gli indizi del Cantante Mascherato

Orsetto sì o Orsetto no? Sicuramente i bambini sono già pazzi di uno dei personaggi di questa edizione de Il Cantante Mascherato e anche questa sera si piazzeranno davanti allo schermo per sentirlo cantare e vederlo ballare sul palcoscenico. Nonostante l’ingombro del suo abito, infatti, l’Orsetto è uno dei pochi che è riuscito a portare un vero e proprio show, con tanto di corpo di ballo pronto a sostenerlo, sul palco, sulle note di ‘Andavo a cento all’ora’. La cosa curiosa non è stata solo questa bensì i nomi che i giudici hanno fatto tentando di scoprire chi si nasconde sulla maschera. Nel caso dell’Orsetto, infatti, è stato addirittura capire se la voce fosse femminile o maschile tant’è che i giudici si sono spaccati facendo nomi sia di un genere che nell’altro.

Anche nella clip di presentazione Orsetto ha parlato con la voce modificata e con quello che sembrava essere uno spiccato accento emiliano ma questo è stato cancellato dai giudici che dopo averlo sentito e visto esibirsi si sono lanciati nelle loro ipotesi più disparate a cominciare da Caterina Balivo che ha fatto il nome del vincitore dell’ultima edizione di Ballando con le stelle ovvero quello di Gilles Rocca.

L’Orsetto è un uomo o una donna?

Costantino della Gherardesca prova a tenere stretto l’indizio dell’accento optando per Cristina D’Avena, spiegando anche il perché di questo personaggio amato dai bambini. Mentre Flavio Insinna azzarda addirittura l’ipotesi che sotto la maschera possa esserci Elettra Lamborghini per via del legame con le auto della canzone ma anche per le movenze dell’artista sul palco. Patty Pravo si è allineata al pensiero di Costantino facendo il nome di Cristina d’Avena mentre Francesco Facchinetti ha fatto quello di Valentino Rossi proprio per via del suo accento. Capitolo a parte spetta alla storia della misteriosa Carolina, il nome che l’Orsetto ha ripetuto spesso anche nella sua clip di presentazione. La domanda su questa donna l’ha fatta Patty Pravo nella prima puntata e Milly Carlucci ha svelato che si tratta della padroncina che ha smarrito Orsetto. Sarà un indizio anche questo?



