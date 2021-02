Orsetto Il Cantante mascherato, gli indizi: chi è?/ Ipotesi Valentino Rossi o Francesco Motta

Orsetto, gli indizi: chi è? Cerchiamo di scoprire chi si nasconde sotto la maschera della seconda edizione de Il cantante mascherato 2021, lo show del venerdì sera condotto da Milly Carlucci con grande successo su Rai1. Sin dalla prima puntata la maschera dell’Orsetto ha conquistato il cuore di grandi e piccini vincendo anche una sfida di spareggio e incuriosendo il pubblico in studio, dei social e a casa. Non solo, anche la giuria composta da Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e le new entry Caterina Balivo e Costantino della Gherardesca è rimasta molto colpita dal carattere esuberante dell’Orsetto che si fa chiamare Teddy e ha detto di appartenere ad una tale Carolina? Chi è questa misteriosa donna? Secondo i giudici l’Orsetto potrebbe essere Francesco Motta, compagno dell’attrice Carolina Crescentini, ma c’è anche chi ha ipotizzato dietro la simpaticissima maschera possa nascondersi il campione Valentino Rossi. In realtà un altro nome è stato spesso associato alla maschera: si tratta di quello di Paolo Belli, visto che l’Orsetto sul palcoscenico sembra essere molto in sintonia con la padrona di casa Milly Carlucci.

Orsetto de Il Cantante Mascherato 2021: tutti gli indizi

Chi è l’Orsetto de Il Cantante mascherato 2021? Cresce la curiosità per scoprire chi si nasconde sotto la maschera dell’Orsetto de Il cantante mascherato 2021. Tra gli indizi disseminati dal personaggio ce ne è una che potrebbe risultata davvero improntate per scoprirne l’identità: si fa chiamare Teddy e ha detto di appartenere ad una certa Carolina. Non solo, l’orsetto non sopporta le ingiustizie ed è una persona onesta e coraggiosa. E ancora: non ama gli abbandoni visto che lui non ha mai abbandonato nessuno! Si definisce onesto, coraggioso e non sopporta le ingiustizie, ma allo stesso tempo è leale, dolce, tenero e irriverente. Inoltre ama i bambini. Chi si nasconde sotto la maschera dell’Orsetto?



© RIPRODUZIONE RISERVATA