Orsetto Il Cantante Mascherato, gli indizi: chi è?/ Le ipotesi: Francesco Motta e Valentino Rossi

Orsetto, gli indizi: chi è? Analizziamo i dettagli sull’identità della maschera della seconda edizione de Il Cantante Mascherato 2021, lo show campione d’ascolti del venerdì sera di Raiuno condotto da Milly Carlucci. Tenero e dolcissimo, l’Orsetto è tra le maschere più amate di questa seconda edizione. Sin dal suo ingresso sul palcoscenico “il misterioso Orsetto” che si fa chiamare anche Teddy ha conquistato non solo i più piccoli, ma anche gli adulti curiosissimi di scoprire chi si nasconde sotto la maschera. Tutti gli indizi rivelati durante le prime due puntate hanno portato la giuria Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e le new entry Caterina Balivo e Costantino Della Gherardesca a fare alcuni papabili nomi: da Francesco Motta a Valentino Rossi. L’ipotesi Francesco Motta è sicuramente legata all’indizio condiviso dall’Orsetto che ha detto di chiamarsi anche Teddy e di essere legato ad una certa Carolina. Facchinetti ha collegato la cosa all’attrice Carolina Crescentini legata sentimentalmente al cantautore Francesco Motta. Sarà davvero così?

Orsetto de Il Cantante Mascherato 2021: tutti gli indizi

Chi è l’Orsetto de Il Cantante Mascherato 2021? Cerchiamo di capirci di più con gli indizi rivelati dal personaggio misterioso durante le prime due puntate dello show di Raiuno. Oltre a farsi chiamare Teddy e ad appartenere a Carolina, l’Orsetto ha anche detto di resistere nel tempo; non solo, non sopporta le ingiustizie e si è definito una persona onesta e coraggiosa. Inoltre l’Orsetto non ama gli abbandoni e proprio per questo motivo non ha mai abbandonato nessuno! E ancora: si definisce “leale, dolce, tenero e irriverente”, ama i bambini e resiste al passare del tempo. Uno degli indizi più importanti è che al momento si è perso, ma non è dato sapere il perchè. Durante la prima puntata ha cantato “Andavo a 100 all’ora” non dimostrando una grande vocalità, mentre nella seconda puntata ha cantato “10 ragazze” di Lucio Battisti. Ancora non è chiaro che sotto la maschera dell’Orsetto ci sia un uomo o una donna. Voi che pensate?



© RIPRODUZIONE RISERVATA