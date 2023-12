Orsini “Israele cloaca, Occidente fogna”/ La replica a Chirico “Io antisemita? Gravissimo, querelo”

Nuova bufera su Alessandro Orsini per le sue posizioni in merito alla guerra in Medio Oriente. Divenuto noto agli italiani per le sue analisi in relazione all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, ora il professore di sociologia del terrorismo internazionale fa discutere per le dichiarazioni sul conflitto scoppiato a Gaza dopo l’attacco di Hamas ad Israele. «L’esercito cloaca ha ucciso svariati altri bambini a Gaza con il sostegno delle fogne occidentali sparse tra Washington e Bruxelles. Se avete un problema idraulico, chiamate fogna Casa Bianca. Latrina specializzata nel massacro di bambini musulmani, risolve dietro compenso», aveva scritto su X (ex Twitter) il 18 dicembre. Non è stata altrettanto pacata l’analisi a Cartabianca, su Rete 4.

Oltre a sostenere che «Israele di fatto sta perdendo questa guerra e credo non riuscirà a distruggere definitivamente Hamas», Orsini ha criticato l’esercito israeliano. «Le forze armate israeliane sono dei terroristi e degli assassini. I soldati israeliani sono dei terroristi, i soldati israeliani sono dei volgari assassini, i soldati israeliani sono dei terroristi, i soldati israeliani sono la feccia del mondo», ha ripetuto senza lasciare spazio alla giornalista Annalisa Chirico di replicare. Se le posizioni di Orsini sulla guerra in Medio Oriente, critiche con Tel Aviv e pro-palestinesi, sono note da tempo, altrettanto si può dire per quelle di Chirico nei confronti degli israeliani. Ma non è finita qui.

ORSINI “PERCHÈ ESERCITO ISRAELE È CLOACA”

Annalisa Chirico dallo studio di Cartabianca ha commentato: «Ecco, viene fuori il suo anti-semitismo. Quindi di che parliamo?». Accusa che ha spinto Alessandro Orsini a intervenire. In un post su Facebook ha esordito spiegando perché ha associato la parola “cloaca” all’esercito di Israele. «In primo luogo, l’esercito israeliano è un esercito cloaca perché crea cloache. I soldati israeliani hanno trasformato i campi profughi dei palestinesi in cloache dove i palestinesi vivono in condizioni inumane. Anche Gaza è diventata una grande cloaca da molti anni a causa d’Israele». Ma agisce anche come tale. «Non è la funzione di combattere contro altri Stati con un esercito regolare nel rispetto delle leggi di guerra, bensì di massacrare i civili palestinesi in tempo di pace violando il diritto internazionale e il diritto umanitario».

In terzo luogo, lo stesso esercito israeliano per Orsini «ambisce a essere una cloaca perché soltanto chi nutra una simile ambizione massacra 8000 bambini palestinesi a Gaza in due mesi». Il professore ha rivendicato il suo linguaggio, auspicando che venga adottato anche da altri. «Netanyahu è un criminale di guerra, un terrorista di Stato e un massacratore di bambini musulmani». Poi come riportato dall’AdnKronos, annuncia di aver querelato Annalisa Chirico: «Ho conferito mandato ai miei legali di valutare ogni più opportuna azione nei confronti della Chirico a tutela del mio onore e della mia reputazione».

