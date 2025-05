Alessandro Orsini è netto nel tracciare la linea definitiva sulla guerra in Ucraina affermando – senza mezzi termini – che oggi non esiste più alcuna possibilità di soluzione diplomatica: una realtà emersa inesorabilmente a causa dell’escalation militare e delle scelte politiche degli attori coinvolti e – secondo il sociologo e analista politico – l’accordo sulle terre rare tra Stati Uniti e Ucraina, definito da Orsini un vero e proprio contratto neocoloniale, incarna la condizione di emergenza e soggezione cui è stata costretta Kiev per ottenere nuovi armamenti a prezzo di una svendita quasi totale della propria sovranità economica.

Il professor Orsini mette in evidenza come l’Ucraina abbia accettato un patto con gli USA che la priva della capacità di governare risorse fondamentali come il petrolio, il gas e i metalli preziosi, mentre impedisce qualunque controllo fiscale sui capitali americani investiti e in questo scenario, Zelensky non è più il protagonista autonomo di un conflitto da risolvere ma un attore marginalizzato, incastrato in un gioco geopolitico più grande che lo priva di scelte reali sulla ricostruzione e sul futuro del suo Paese.

Su un piano politico-strategico, Orsini si mostra scettico anche sull’efficacia dell’azione di Trump, che pure ha tentato un riavvicinamento con Putin dopo l’esperienza fallimentare come pacificatore, rimarcando come questa mossa sia stata compiuta non per salvare Kiev ma per impedire che il conflitto si estendesse direttamente all’Europa; Trump – spiega Orsini – “sa che l’Ucraina è spacciata” e la sua strategia consiste nel lasciare che il Paese crolli progressivamente sul campo, mentre si focalizza sul tentativo di evitare uno scontro nucleare o generale tra Russia e Occidente.

Secondo il professore, l’Europa non ha la lucidità necessaria per cogliere la portata di queste dinamiche geostrategiche: mentre gli Usa orchestrano le mosse da lontano, il Vecchio Continente resta spesso indifferente o prigioniero di una politica di continua escalation militare senza un vero progetto di pace e la convinzione che la NATO possa sconfiggere la Russia sul campo è definita da Orsini una “retorica” che non tiene conto della realtà di un esercito ucraino dipendente da armi e risorse straniere e incapace di invertire il corso del conflitto.

Orsini sull’Ucraina: la difficile questione di un futuro incerto

La visione di Orsini sull’Ucraina è quella di un Paese ingarbugliato in una guerra senza via d’uscita dove la diplomazia è stata definitivamente soppiantata dalla brutalità del conflitto militare, inoltre, osserva come – già nei primi mesi dopo lo scoppio della guerra – Putin non rivendicasse territori ucraini con pretese estreme chiedendo inizialmente poco o nulla ma l’inasprirsi della risposta occidentale (soprattutto per mano della NATO e dell’Unione Europea) ha spinto la Russia ad alzare nettamente le richieste, fino all’annessione di quattro regioni.

Orsini ritiene che questa escalation sia stata nutrita anche dalla sottovalutazione occidentale delle capacità militari russe e dalla speranza – mai realizzata – di una veloce vittoria ucraina, incapace però, a suo avviso, di lavorare in autonomia e sostenuta esclusivamente dalla logistica esterna e sul fronte delle responsabilità ucraine, Orsini critica apertamente Zelensky, colpevole a suo giudizio di aver sabotato le trattative diplomatiche convinto che il conflitto potesse essere risolto sul campo con la sola forza militare.

Il professore ricorda poi come la controffensiva dell’estate 2023 si sia rivelata un fallimento che ha accelerato la perdita di importanti roccaforti; Orsini ribadisce strenuamente che senza un impegno formale da parte della NATO e dei principali Paesi europei a garantire la sicurezza post-conflitto, le aspettative ucraine rimarranno vane, visto che gran parte delle potenze occidentali – terrorizzate dalla minaccia nucleare – si rifiutano di assumersi responsabilità dirette in termini militari. Lo scenario che ne esce è dunque quello di un’Ucraina che perderà progressivamente sovranità e territori a favore di un gioco di potere dominato da Stati Uniti e Russia con un futuro incerto e segnato da divisioni che la condanneranno a una drammatica dipendenza e subordinazione.