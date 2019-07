Orso M49 fugge da recinto elettrificato a 7000 volt/ Trento “pericoloso, abbattetelo”

Nella notte tra domenica e lunedì, l’orso M49 era stato preso dopo una ordinanza di cattura firmata dalla Provincia di Trento e rinchiuso nel Centro Casteller, in un recinto elettrificato. Tuttavia, il richiamo della natura ha avuto la meglio ed il grosso animale è riuscito a scappare come un vero e proprio galeotto d’altri tempi, superando la barriera a 7000 volt. A darne notizia, come spiega Quotidiano.net, è stato oggi lo stesso governatore del Trentino, Maurizio Fugatti, il quale non ha nascosto un certo imbarazzo ed ha annunciato la caccia in corso da parte dei forestali anche con l’ausilio dei cani. L’animale si sarebbe diretto nella zona del gruppo montuoso della Vigolana, sopra Trento. Al momento però non ci sono notizie di una sua nuova cattura. “Se M49 si avvicinerà a zone abitate, i forestali hanno l’autorizzazione ad abbatterlo”, ha annunciato Fugatti. Il plantigrado fuggiasco, prima di tentare nuovamente di evadere, era stato catturato attraverso una trappola a tubo e successivamente trasportato nel centro faunistico del Casteller. Qui era stato sistemato in una zona recitata da un muro elettrificato a 7mila volt.

ORSO M49 FUGGE DA RECINTO ELETTRIFICATO: RISCHIA ABBATTIMENTO

Le scariche elettriche del recinto che lo ospitava non hanno fermato l’orso M49 (riconosciuto solo per mezzo di una sigla dal momento che non ha neppure un suo vero nome) che è riuscito a salire su un muro di 4 metri di altezza e scavalcarlo, dandosi alla fuga. Ora però è ad alto rischio abbattimento a causa della sua dimostrata pericolosità, almeno stando alle parole del governatore del Trentino Fugatti. “Il fatto che l’orso sia riuscito a scavalcare una recinzione elettrificata con sette fili a 7mila volt, certificata dal ministero e da Ispra – ha poi sottolineato – dimostra il fatto come questo esemplare fosse pericoloso e ci fosse un problema di sicurezza pubblica tale da giustificare l’ordinanza di cattura, scelta non appoggiata dal Ministero”. Adesso le ricerche proseguono concentrandosi in particolare nella zona del Casteller in Val Rendena dove si suppone possa essersi nascosto dopo l’evasione.

