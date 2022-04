Orso Maria Guerrini/ “Catherine Spaak? Ci siamo amati, lei era irresistibile”

Orso Maria Guerrini è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, mercoledì 20 aprile 2022. L’attore ha parlato della sua relazione passata con Catherine Spaak, attrice deceduta tre giorni fa all’età di 77 anni. Guerrini ha esordito dicendo: “Io facevo l’università a Firenze quando lei era già una star e un regista mi aveva insegnato di non avere mai storie d’amore sul lavoro. Dopo esserci incontrati una prima volta sul set, ci rincontrammo dopo un ventennio, facendo un fotoromanzo insieme a Cinisello Balsamo”.

Antonio Ferrari, ex cognato di Catherine Spaak/ "Amai per 11 anni la sorella Agnès"

Dopo quella circostanza, “ci vedemmo in campagna, nella zona di Spoleto – ha detto Orso Maria Guerrini -: ricordo che io la aspettavo accanto alla mia auto. Avevo saputo del suo divorzio e anche io ero reduce da una esperienza analoga. Da lì capimmo di provare gli stessi sentimenti di dolore e di dispiacere per le cose sbagliate che c’erano state in passato”.

Fabrizio Capucci, Daniel Rey e Vladimiro Tuselli/ Mariti di Catherine Spaak: "Nozze…"

ORSO MARIA GUERRINI RICORDA CATHERINE SPAAK E IL LORO AMORE: “ERA UNA DONNA IRRESISTIBILE”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Orso Maria Guerrini ha approfondito il ricordo dell’amore per Catherine Spaak: “Lei era molto tedesca, terrificante nella sua attenzione al lavoro. Mi propose di fare assieme delle letture e ci accorgemmo che c’era forse qualcosa di non vissuto anche prima. Da parte mia qualcosa c’era, una speranza. Forse era presente anche in lei, che era una donna alla quale non si poteva resistere nel momento in cui lei decidesse di farti innamorare. Era irresistibile ed è successo. Per la sua bellezza, certo, ma anche per la sua infantile ingenuità e semplicità”.

Gabriele Guidi e Sabrina Capucci, figli Catherine Spaak/ Legami diversi con la madre…

Nella settimana che ha preceduto la Santa Pasqua “avevo intenzione di chiamarla. Non ci sentivamo da prima del 2020. Ho saputo di quel fatto di salute che l’aveva colpita, ma non ero al corrente degli ultimi aggiornamenti. Pensavo avesse superato ormai il problema, dato che l’avevo vista anche in televisione in alcune trasmissioni”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA