ORSO MARIA GUERRINI/ “Liza Minnelli un’amica, ho baciato Lis Taylor. Baffo Moretti..”

Orso Maria Guerrini ha lavorato con tantissime star del mondo dello spettacolo. Con Liza Minnelli, in particolare, ha instaurato un rapporto solido e amichevole che dura ancora oggi. “Non ti sei mai innamorato di lei?”, chiede Serena Bortone, affascinata dai suoi racconti. “Sono rimasto affascinato da Liza Minnelli. Lei ha avuto più mariti mentre io sono un amico che dura tutta la vita”, racconta l’attore. “Nel mio primo film, nel 1966, facevo ancora il Centro sperimentale e, in estate, ebbi la possibilità di fare il primo film. Non parlavo, ma bacia Liz Taylor”, ricorda ancora Orso Maria Guerrini. Figlio di un militare nobile, l’attore racconta di essere cresciuto con molta disciplina. “Una volta mi ha legato ad un palo per punizione. Avevo fatto qualche marachella e mi ha punito legandomi ad un palo. Ho imparato a rigare dritto con un padre militare”, ricorda l’attore (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Chi è Orso Maria Guerrini?

Orso Maria Guerrini è un attore e doppiatore Italiano. Nato a Firenze il 25 ottobre 1942, ha debuttato al cinema negli spaghetti-western italiani degli anni Sessanta. Guerrini ha raggiunto il successo con i grandi sceneggiati RAI dell’epoca, come “I fratelli Karamazov” di Sand Biolchi (1969) e “E le stelle stanno a guardare” di Anton Giulio Majano (1971) . Ha recitato poi in decine e decine di film, sceneggiati, fiction e telefilm. Negli Anni Settanta ha lavorato al cinema in “Cuori Solitari” accanto a Ugo Tognazzi, “Il conformista” di Bernardo Bertolucci con Stefania Sandrelli, “Waterloo” con Orson Welles, “Keoma”e “Il grande racket”, entrambi per la regia di Enzo G. Castellari. Tra le fiction più note alle quali ha partecipato Guerrini, ricordiamo: “La Piovra”, “Incantesimo”, “Un caso di coscienza”e “Carabinieri”.

Orso Maria Guerrini: per 16 anni il “Baffo” di Birra Moretti

Orso Maria Guerrini ha aumentato la sua popolarità in televisione grazie alle pubblicità della Birra Moretti: dal 2001 al 2017 ha interpretato “Baffo Moretti”, ruolo che ha ricoperto in seguito alla scomparsa del precedente testimonial, l’attore Marcello Tusco. “Alcuni spot di Birra Moretti hanno avuto come regista Gabriele Salvatores. Insomma, professionalità e talento al massimo livello. Inoltre spot come questi sono nelle mie corde: non sono diretti, giocano sull’ironia, sono in fondo delle piccole e simpatiche storie”, ha raccontato l’attore al sito I Love Beer. E ha aggiunto: “In tutti questi anni mi sono potuto rendere conto di quanto è amata questa birra. La gente quando mi incontra me lo dice, e con grande entusiasmo”. A partire dal 2017 Orso Maria Guerrini è stato sostituito negli spot della birra Moretti dall’attore Pier Maria Cecchini.

