Orso morde donna in bagno/ “Ero sul wc e ho sentito qualcosa addentarmi”

Una notizia davvero clamorosa e che avrebbe potuto assumere contorni decisamente più tragici rimbalza in Europa direttamente dall’Alaska, dove un orso ha morso una donna mentre quest’ultima si trovava all’interno di un bagno ubicato all’esterno della sua iurta, un’abitazione mobile solitamente adottata dai popoli nomadi dell’Asia. L’episodio si è verificato a Chilkat Lake, dove la malcapitata si era recata con l’intento di trascorrere un fine settimana di tranquillità e di pace, senza mettere in preventivo incontri ravvicinati e decisamente poco piacevoli con gli esponenti della fauna locale.

A riportare l’accaduto è stata la BBC, che spiega come il fratello della donna, che si era aggregato a lei per passare insieme il week-end, l’abbia sentita lanciare urla preoccupanti e sia corso immediatamente fuori dalla iurta per verificare cosa stesse succedendo e per portarle aiuto. La testa dell’orso ha fatto improvvisamente capolino da dietro la toilette e i due, comprensibilmente spaventati, hanno deciso di darsi alla fuga, rifugiandosi all’interno della loro “abitazione” sino al giorno successivo, nella speranza che l’orso se ne andasse.

ORSO MORDE DONNA IN ALASKA

L’Associated Press ha raccolto la testimonianza della donna che è stata morsa da un orso in Alaska: “Mi sono seduta sul wc e ho subito sentito qualcosa addentarmi”, ha rivelato la sfortunata protagonista di questa vicenda, che, unicamente per pura fortuna, ha riportato “soltanto” una ferita leggera, probabilmente causata dal morso o dal graffio del plantigrado. La mattina successiva all’agguato dell’animale, la donna e suo fratello hanno individuato chiare e inequivocabili impronte di orso attorno alla iurta e al di fuori dalla casetta di legno che ospitava il bagno. Come spiegato da Karl Koch, biologo presso il Department of Fish and Game dell’Alaska, poteva trattarsi di un orso nero, il più comune nella porzione settentrionale degli Stati Uniti d’America. “Potrebbe essere l’unica persona a cui sia mai capitata una cosa del genere”, ha commentato l’esperto, rivelando dunque come episodi di aggressione con una dinamica simile a questa non si siano probabilmente mai verificati non soltanto negli USA, ma più in generale in tutto il pianeta. Un singolare primato di cui la donna avrebbe volentieri fatto a meno.



