ORSO SALE SUL BALCONE/ Moglie chiude fuori il marito e lui si lancia di sotto

Si sono ritrovati faccia a faccia con un orso, ma nessuno può accusarli di essersela andata a cercare, perché è accaduto esattamente il contrario: è stato l’animale a salire fin sul loro balcone in quel di Pescosolido nel Frusinate. A tu per tu con il plantigrado, secondo quanto ricostruito, la donna, Annalisa Castagna, presa dal panico avrebbe chiuso la finestra lasciando però fuori il marito Claudio Parravano il quale a quel punto non ha avuto altra scelta se non quella di buttarsi di sotto.

A raccontare sulla pagina Facebook “Sei di Pescosolido se…” l’assurdo episodio verificatosi nel paesino vicino a Sora è stata proprio la moglie, che ha scritto: “Sentendo rumori provenire dal terrazzo della camera da letto al primo, incauti, incoscienti pensando a qualche malintenzionato siamo usciti con le luci dei telefonini. Io ho urlato praticamente in faccia all’orso: “chi c’è lì?”. E per risposta l’orso mi ha rugliato in faccia cercando di raggiungermi con una zampata. Alla debole luce del telefonino sono riuscita a contare tutti i denti che aveva in bocca più la lingua rossa, con un salto all’indietro sono rientrata dalla portafinestra a quattro metri di distanza. Mio marito che si trovava nell’angolo alla mia destra vedendosi braccato poiché intanto l’orso aveva scavalcato, si è visto costretto a buttarsi di sotto“.

ORSO SUL BALCONE: UOMO COSTRETTO A LANCIARSI DI SOTTO

Il malcapitato si è reso così protagonista di un volo non banale per evitare il confronto con l’orso marsicano, rimediando una frattura del bacino, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. “Fortunatamente è caduto dal lato basso, tre metri, perché dall’altro lato sono sei – ha aggiunto la moglie – La caduta è stata veramente brutta, ha dolori dappertutto, soprattutto all’anca e al bacino, ed escoriazioni su tutto il lato destro. Forse da intervento del 118. Dopodomani faremo accertamenti. L’orso spaventato è scappato via probabilmente da dove è arrivato“. Il sindaco di Pescosolido, Donato Enrico Bellisario, ha così commentato l’accaduto: “Abbiamo spesso presenza di orsi nel nostro paese ma un episodio così ravvicinato non si era mai verificato. L’orso, dopo il suo ingresso in giardino, è salito sul balcone. Era però un piccolo esemplare, come accertato dal personale del parco nazionale d’Abruzzo. Credo che anche qui dobbiamo imparare un po’ a convivere con questi animali, come accade a Pescasseroli, Villetta Barrea e altri comuni del Pnalm, parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise“. Molto critico Mario Filo Marchione: “Ringraziamo l’ente Parco che in seguito a una politica di espansione territoriale sta sottoponendo la popolazione a questi rischi, con l’assenso delle amministrazioni locali“.

