Orso spunta alle spalle: ragazza scatta un selfie/ Video, premiata dal sangue freddo

Arriva dal Messico un video incredibile con protagonista un orso bruno mentre spunta alle spalle di una ragazza. Dopo il caso del bambino italiano e della sua gita da brivido in Trentino, adesso arriva un altro caso ancora più incredibile per via del contatto ravvicinato del grosso animale. Dal breve filmato già diventato virale, si vede un orso bruno mentre spunta alle spalle di una ragazza che riesce a mantenere una calma incredibile. Si alza in piedi su due zampe, la annusa, si avvicina in maniera pericolosa mentre lei resta apparentemente imperturbabile riuscendo persino a farsi un selfie. Il tutto sotto lo sguardo dei suoi compagni di viaggio, anche loro all’apparenza calmi. L’orso, stando ai loro racconti, sarebbe sopraggiunto durante un’escursione al Chipinque Ecological Park di San Pedro Garza García, in Messico. Il grosso animale nel video è già dietro la ragazza che, probabilmente, è stata allertata in tempo della sua presenza. Tutti restano immobili riuscendo a mantenere perfettamente la calma mentre l’orso continua ad essere attratta solo da una del gruppo alla quale si avvicina annusandola continuamente.

ORSO ALLE SPALLE: RAGAZZA SCATTA UN SELFIE

Dal video che sta facendo il giro del mondo in queste ore, è possibile notare con estrema chiarezza l’orso che, alle spalle della ragazza, la annusa con curiosità all’altezza delle orecchie. Lei non si mostra spaventata e resta immobile, come se nulla fosse, evitando gesti inconsulti. L’animale la tocca leggermente con le zampe provocandole una piccola reazione, poi però torna ad essere tranquillo e a procedere sulla sua strada dopo aver girato intorno al gruppo. Durante la sequenza la ragazza riesce a trovare il tempo – oltre al sangue freddo – per scattarsi un selfie, probabilmente proprio con il grosso animale alle sue spalle. Quando l’orso sembra allontanarsi, ecco che torna nuovamente ad annusarla ed al minimo scarto della giovane lui reagisce toccandole la coscia ma apparentemente senza violenza. Quindi se ne va, e così il gruppo di ragazzi che con passo deciso proseguono in direzione opposta a quella dell’animale. Alla visione del video sono stati in tanti a lodare la calma della ragazza che ha saputo gestire al meglio la situazione.





