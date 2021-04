Orsola Ferrante, Ciao Darwin Giovani/ A spasso nel tempo con la gaffe su Vessicchio!

Orsola Ferrante è passata alla storia di Ciao Darwin proprio per via della sua partecipazione ad un divertente A spasso nel tempo che l’ha portata all’interno di un viaggio intenso all’interno del Festival di Sanremo e dei suoi protagonisti. Questa sera la puntata che vedrà le Mature contro le Giovani andrà di nuovo in onda in replica e questo significa che rivedremo al Ferrante, all’epoca della sua partecipazione diciottenne, sfidare la Matura iniziando da una gaffe quella relativa a Beppe Vessicchio. Arrivata nel magico mondo di A spasso nel tempo, Orsola Ferrante finisce per scambiare Giuseppe Verdi con Beppe Vessicchio e poi addirittura con Beppe Grillo. Per fortuna tutto finisce bene ma subito dopo Orsola dovrà impegnarsi in uno dei momenti storici del Festival ovvero il famoso lancio dalla balconata che Pippo Baudo ha sventato intervenendo e salendo in balconata.

Orsola Ferrante in Ciao Darwin A grande richiesta per le Giovani e la prova di A spasso nel tempo

Il vero e proprio momento esilarante è quando davanti ai suoi occhi si palesano quelli che possiamo definire Al Bano e Romina Power e Orsola Ferrante li ha “riconosciuti” definendoli dei mafiosi e facendo esplodere il pubblico dalle risate. Paolo Bonolis liquida la sua gaffe con un esilarante “quelli non cantano mai” ma sicuramente il danno ormai è fatto. Ma chi è Orsola Ferrante? La 18enne cavese ha raccontato a lacittadisalerno.it: “L’ho fatto per divertimento perché non avrei mai pensato che mi avrebbero chiamata… Ho fatto le prime prove, lì ho conosciuto Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il giorno dopo abbiamo registrato tutta la puntata, è stata una delle più belle esperienze che mi potessero mai capitare. Mi sono divertita moltissimo”.

