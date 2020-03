Orsolini alla Juventus?/ Calciomercato, pronti 25-30 milioni per l’ala del Bologna

Ritorno di fiamma tra la Juventus e Riccardo Orsolini? È questa l’ipotesi di calciomercato di cui si discute in questi giorni a Vinovo in vista della prossima finestra di contrattazione estiva. Stando infatti alle ultime indiscrezioni di mercato raccolte dal portale calciomercato.com pare che la dirigenza bianconera stia pensando di richiamare a sè l’ala di Ascoli Piceno, passato alla Juventus ufficialmente nel 2017, ma subito girato in prestito a Ascoli e Atalanta (senza mai giocate un minuto con gli juventini), fino all’approdo a titolo definito al Bologna nel luglio del 2019. Certo un giocatore del talento di Orsolini farebbe bene a Sarri, ma pure resta un nome ottimamente spendibile anche sul mercato da parte dei bianconeri: a prescindere dall’obbiettivo, pare che la dirigenza della Vecchia signora sia comunque pronta a fare un passo indietro.

ORSOLINI ALLA JUVENTUS? PRONTI 25-30 MILIONI PER IL ROSSOBLU

L’operazione di calciomercato però non si annuncia affatto semplice e dunque il ritorno di Orsolini alla Juventus non è certo così scontato. Stando alle ultime voci di mercato infatti pare che la Vecchia Signora sia pronta a mettere sul tavolo di discussione una cifra tra i 25 e i 30 milioni euro per strappare Orsolini al Bologna. E pure pare che vi sia un accordo verbale tra le due società a tal proposito. Ma come si suol dire “verba volant, scripta manent” e in assenza di un accordo formale non è impossibile pensare che la dirigenza bolognese possa non rispettare la parola data e chiedere per la cessione di Orsolini cifre superiori. Dopo tutto sotto la guida di Mihajlovic, l’ala di Ascoli Piceno ha fatto molto bene e i felsinei non saranno troppo d’accordo a separarsene per la finestra di giugno.

