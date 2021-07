Orsolini alla Lazio?/ Calciomercato news, i biancocelesti valutano diverse ali

CALCIOMERCATO NEWS, ORSOLINI NEL MIRINO

La Lazio sta organizzando la squadra da mettere a disposizione di mister Sarri in questi mesi di calciomercato estivo e la dirigenza sta valutando diversi nomi per potenziare l’attacco sugli esterni. Uno dei profili accostati con maggior insistenza ai biancocelesti nelle ultime ore pare essere quello di Riccardo Orsolini, di proprietà del Bologna con cui il contratto scadrà nel giugno del 2024. L’ex Juventus, finito sotto la lente di ingrandimento pure di Napoli e Fiorentina, nella passata stagione con la maglia rossoblu ha segnato 9 reti e regalato 4 assist vincenti per i compagni, confermandosi tra gli under 25 più interessanti del nostro campionato. Secondo quanto rivelato dalla redazione de lalaziosiamonoi.it, per aggiudicarsi il ventiquattrenne la Lazio potrebbe riuscire a trattare con il Bologna sulla base di 15 milioni di euro e non quindi di 20 milioni valutati inizialmente.

CALCIOMERCATO NEWS, UN LUNGO ELENCO

Gli esterni offensivi che piacciono alla Lazio in questa sessione di calciomercato sono molti e Riccardo Orsolini rappresenta uno degli obiettivi più papabili per aumentare il valore della rosa. I biancocelesti infatti, ormai completato il ritorno di Felipe Anderson dal West Ham, stanno seguendo con grande interesse pure Julian Brandt del Borussia Dortmund ed attendono di capire se potranno o meno completare il trasferimento di Joaquin Correa al Paris Saint-Germain per riuscire magari ad aggiudicarsi lo spagnolo Pablo Sarabia proprio dai transalpini.

