Orsolini lancia il Bologna, l’ottimo stato di forma dell’esterno

Prosegue l’ottimo momento di forma del Bologna che ieri sera mette un’ipoteca sul passaggio del turno in Coppa Italia con una grande prestazione grazie alla quale i rossoblù hanno battuto per 0-3 l’Empoli, la vittoria è stata segnata dai due gol trovati dall’attaccante olandese Thijs Dallinga ma la scena è stata presa dal capitano della squadra di Vincenzo Italiano. Riccardo Orsolini lancia il Bologna in finale e soprattutto prosegue la serie di partite a segno dopo il gol in campionato nella sfida di Venezia e quello della settimana prima contro la Lazio.

Calciomercato Fiorentina News/ Kean via da Firenze senza Champions League, viola su Quinones (2 aprile 2025)

Per l’ennesima volta il capitano del Bologna oltre ad aver segnato il gol vittoria è diventato virale sui social per la nuova esultanza e soprattutto per la frase urlata a fine partite mentre si dirigeva verso il centro del campo a festeggiare con i suoi compagni. Il nuovo modo di esultare sta già diventando iconico e come ha raccontato in un’intervista post partita il bussare sulla telecamera è un gesto riferito ad un suo amico, senza spiegarne però il significato, la frase “Ao, meno male che so fortissimo!” è molto più esplicita e probabilmente un messaggio lanciato anche al CT della Nazionale Luciano Spalletti che lo ha escluso dai convocati della Nations League.

Video Real Madrid Real Sociedad (4-4)/ Gol e highlights: in finale con Rudiger! (Coppa del Re, 1 aprile 2025)

Orsolini lancia il Bologna, ora si merita la Nazionale

Riccardo Orsolini lancia il Bologna e la sua stagione verso un esito anche migliore della passata, risultato che per tutti gli addetti ai lavori e i tifosi era quasi impensabile, se infatti lo scorso anno con Thiago Motta sia era gridato al miracolo questa stagione è forse ancora più pazzesca, non solo è possibile che si raggiunga la qualificazione in Champions League, tra l’altro con un quarto posto, ma la finale di Coppa Italia ormai è sicura. Il risultato sportivo dei rossoblù è sicuramente anche merito di Vincenzo Italiano che con le prestazioni sul campo ha risposto a tutti gli scettici e a tutte le critiche ricevute.

Video Empoli Bologna (0-3)/ Gol e highlights: doppietta di Dallinga! (Coppa Italia, 1 aprile 2025)

Dopo le ultime partite sarà ora difficile per Spalletti escludere Orsolini dalla Nazionale, scelta che ha fatto discutere non solo negli ultimi quarti di finale di Nations League ma anche nei convocati dell’Europeo 2024 giocato in Germania, il cambio di modulo adottato da dopo la brutta eliminazione con la Svizzera però rende difficile poter trovare un posto tra i titolari per il capitano del Bologna. Sembra infatti ormai definitiva la scelta di giocare con il 3-5-2 per poter schierare e far rendere al meglio i giocatori più forti, l’esterno dovrebbe quindi essere adattato come seconda punta andando a perdere i suoi punti di forza più grandi.