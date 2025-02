Il primo viaggio extraeuropeo di Oriana Fallaci, che nella sua lunga carriera ha lavorato come inviata in tanti Paesi in guerra e non, fu a Los Angeles. Proprio negli Stati Uniti prese ispirazione per il suo primo libro, “I sette peccati di Hollywood”, nel quale smaschera le ipocrisie dietro il mondo patinato del cinema. Oriana Fallaci fece visita per la prima volta a Los Angeles nel 1956 e lì conobbe Orson Welles, che tra l’altro scrisse la prefazione del suo libro. I due diventarono amici tanto che furono fotografati anche in Italia mentre cenavano insieme in un ristorante di Perugia, il ristorante Trasimeno di Furio Pagnotta. Per il film “Otello”, infatti, vennero scelti come set alcuni esterni della città di Perugia.

Ma tornando a Orson Welles, ricordiamo che il grande regista nonché produttore cinematografico statunitense nacque nel 1915 a Kenosha, nel Wisconsin, e morì a Los Angeles settant’anni dopo. Conquistò il successo molto giovane, grazie allo spettacolo radiofonico “La guerra dei mondi”. Nel 1941 fu scrittore, ideatore, produttore, regista nonché interprete di uno straordinario capolavoro del mondo del cinema, “Quarto potere”.

Chi è Orson Welles: una vita di avventure tra Europa e Stati Uniti

La carriera di Orson Welles cominciò da giovanissimo nel mondo del cinema e del teatro. A soli tre anni, infatti, interpretò un ruolo in “Sansone e Dalila” all’Opera di Chicago. Dopo il divorzio dei suoi genitori si trasferì a Chicago con la mamma e lì ebbe modo di entrare in contatto con ambienti artistici e intellettuali. Dopo la perdita della mamma, da giovanissima, tornò a vivere con il padre e fu un amico di famiglia a credere nelle sue capacità artistiche, cominciando a soli dieci anni a dedicarsi alle rappresentazioni scolastiche.

Dopo la morte del padre, continuò a dedicarsi alla sua passione, studiando anche al Chicago Art Institute. Arrivò poi in Europa, tra Dublino Londra, ma nel 1933 fu costretto a tornare negli Stati Uniti. L’anno successivo si trasferì a New York ed esordì a Broadway, per poi avere successo come speaker radiofonico e farsi conoscere in tutti gli Stati Uniti con la sua “Guerra dei mondi”, che scatenò il panico tra gli americani che credevano di essere stati invasi dai marziani.