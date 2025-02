Grandissimo intellettuale, Beppe Severgnini è stato per tutta la vita impegnato tra giornali e televisioni di tutto il mondo tra Stati Uniti, Gran Bretagna e Italia, nonché spesso inviato all’Est come corrispondente estero durante il periodo della Guerra Fredda. Nonostante i suoi continui spostamenti (e cambiamenti), Beppe Sevegnini ha sempre potuto contare su una donna, che è rimasta al suo fianco in ogni momento: la moglie, Ortensia Marazzi. Ma chi è la moglie di Beppe Severgnini e cosa sappiamo della loro vita insieme?

La donna è una discendente di Fortunato Marazzi, generale, politico e scrittore italiano. Ortensia sappiamo inoltre che è membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione ABIO, fondata per promuovere l’umanizzazione dell’ambiente ospedaliero al fine di ridurre le sofferenze dei bambini ricoverati. Originaria di Crema come il marito, Ortensia Marazzi ha studiato lingue all’Università Cattolica del Sacro Cuore ed è proprio lei la musa ispiratrice del marito, al suo fianco in ogni sua avventura professionale e non.

Chi è Ortensia Marazzi, moglie di Beppe Severgnini: insieme hanno avuto un figlio

Come si evince dal profilo social di Ortensia Marazzi, la moglie di Beppe Severgnini è appassionata di natura e di animali: sul suo profilo, infatti, non mancano passeggiate nel verde ma soprattutto simpatici gattini, che allietano la vita della coppia. I due insieme hanno avuto un figlio, Antonio, che li ha anche resi nonni di Agata, una simpatica bambina che spesso figura nel profilo Instagram del nonno Beppe, che non perde occasione per vestirla di nerazzurro, essendo un grande tifoso dell’Inter.

Spesso, nel corso della loro vita insieme, Beppe Severgnini e la moglie Ortensia Marazzi si sono dedicati a splendidi viaggi, come si può ben vedere dai loro social. Hanno vissuto per gran parte della loro vita fuori dall’Italia e anche ora che in pianta stabile sono tornati nel Bel Paese, quando possono scappano fuori per passare qualche giorno insieme, come una coppia felice e serena.

