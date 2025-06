Leroy Merlin Italia e Fondazione Progetto Arca si uniscono per lanciare un nuovo progetto sociale per Milano: si tratta di “Orti in Cascina“, nato nel quartiere Baggio, all’interno di Cascina Vita Nova.

Da questa collaborazione nasce un nuovo spazio esterno, riqualificato e trasformato in un luogo di socialità, inclusione e utilità per le persone fragili, in particolare senza dimora, che possono trovare accoglienza insieme ai loro animali.

Si tratta di un progetto significativo sotto molteplici aspetti: contribuisce al benessere quotidiano delle persone accolte nella struttura, promuove l’integrazione e la partecipazione attiva, valorizza aree comuni trasformandole in spazi verdi funzionali e relazionali. È anche una testimonianza concreta del valore che può nascere dall’alleanza tra imprese e realtà del terzo settore.

Da un lato troviamo Leroy Merlin Italia, che porta avanti l’impegno di rendere la casa un luogo dignitoso e accessibile per tutti; dall’altro, Fondazione Progetto Arca, che da oltre trent’anni offre supporto concreto a chi vive situazioni di vulnerabilità. Insieme hanno dato nuova vita agli spazi esterni della Cascina Vita Nova, un centro solidale che ospita servizi essenziali come la mensa, il market solidale e il guardaroba sociale, dedicati a persone in difficoltà.

ORTI IN CASCINA GRAZIE A FONDAZIONE PROGETTO ARCA E LEROY MERLIN ITALIA

La riqualificazione è stata resa possibile grazie alla partecipazione attiva non solo dei dipendenti di Leroy Merlin, ma anche dei suoi clienti e dei volontari di Progetto Arca. Un lavoro collettivo che ha trasformato l’area in un luogo accogliente, dove coltivare relazioni e senso di comunità. C’è stata la sistemazione del verde, con la manutenzione di prato e siepi; è stato installato un gazebo per le attività creative; sono stati creati sette orti sociali dove coltivare verdure; a completare il tutto, un murale dello street artist Leonardo Gambini.

Tutto ciò è “Orti in Cascina“, i cui prodotti saranno destinati alla mensa comunitaria, al market solidale e agli ospiti della struttura. Il progetto rientra in un più ampio programma aziendale di volontariato chiamato “Bricolage del Cuore“, nato nel 2014 e attivo in tutta la rete italiana di Leroy Merlin in virtù del successo ottenuto.

IL VALORE DEL PROGETTO PER SINIGALLIA E CASARTELLI

La grande rete di persone di Leroy Merlin Italia – composta da dipendenti volontari e clienti – insieme alla Fondazione Progetto Arca, ha dato ufficialmente il via a un nuovo progetto, presentato nel corso di un evento partecipato e sentito. Durante la cerimonia, Alberto Sinigallia, presidente della Fondazione, ha sottolineato quanto questa iniziativa sia significativa e concreta: gli orti sociali rappresentano un’opportunità preziosa, in grado di attivare dinamiche positive da cui traggono beneficio sia le persone accolte che le attività quotidiane della Fondazione. Per questo, ha espresso grande soddisfazione nel vedere come il progetto risponda in modo diretto ai bisogni reali di chi è al centro della loro missione.

Parlando più nello specifico degli orti, Sinigallia ha evidenziato che questi spazi permetteranno ai beneficiari di occuparsi personalmente della coltivazione di verdure e piante aromatiche, che verranno poi utilizzate dalla mensa e dal market solidale situati nelle vicinanze. Oltre all’aspetto pratico, l’iniziativa ha anche un forte valore educativo e relazionale: coinvolge le persone in attività significative e ne stimola il senso di responsabilità, contribuendo così a un percorso di crescita e autonomia.

Barbara Casartelli, a capo del programma “Impatto Positivo” di Leroy Merlin Italia, ha espresso con entusiasmo la sua soddisfazione per la sinergia con Fondazione Progetto Arca. Ha ribadito quanto sia importante per l’azienda offrire occasioni in cui ognuno possa impegnarsi in prima persona in progetti che rafforzano il tessuto sociale e contribuiscono a costruire una società più equa e sostenibile.