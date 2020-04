Ortisei, parziale immunità di gregge/ “Due terzi non ha avuto sintomi coronavirus”

Pubblicità

Continua la battaglia contro il coronavirus, ma direttamente dalla Val Gardena arriva una lieta sorpresa: Ortisei ha acquisto una parziale immunità di gregge nei confronti del Covid-19. A darne annuncio il dottor Simon Kostner, che in questi giorni sta effettuando test sierologici nel centro salute e benessere “Balance” dell’Hotel Adler: in un primo momento concepiti per il personale della struttura, gli esami sono stati estesi al resto dei cittadini con un contributo di 30 euro. Come riporta Huffington Post, su 456 persone testate (20-59 anni), il 49% è risultato positivo al coronavirus. E c’è di più, molte persone contagiate non si sono accorte di essere positive: almeno due persone su tre hanno affermato di non aver avuto sintomi riconducibili al Covid-19.

CORONAVIRUS, A ORTISEI PARZIALE IMMUNITA’ DI GREGGE

Huffington Post evidenzia che i test sierologici messi a disposizione di Klaus Sanoner (proprietario dell’Htel Adler, ndr) sono 1.000 e sono stati importati dalla Cina. Continua, dunque, il lavoro del dottor Kostner, tra i primi ad essere colpiti duramente dal virus. Al suo fianco ci sono due colleghi, medici di base ed un’infermiera: vengono effettuati 100 test al giorno e l’obiettivo è quello di terminare gli esami alla fine della prossima settimana. «Si suppone che a Selva gli immuni siano ancora di più che ad Ortisei», ha messo in risalto Kostner ai microfoni del Dolomiten, evidenziando cos in gran parte – se non tutta – della Val Gardena si sia già raggiunta una certa immunità di gregge.



