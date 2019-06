Orzinuovi, frontale auto-camion: morta 21enne/ Incidente choc, vittima tra le lamiere

Un terribile incidente stradale è stato registrato oggi a Orzinuovi, in provincia di Brescia. Il bilancio è drammatico: una giovane donna di appena 21 anni sarebbe infatti morta dopo essere rimasta coinvolta nel sinistro choc. Secondo quanto riportato da BsNews.it, l’incidente si sarebbe consumato nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 15 lungo la strada Provinciale 2 nel territorio di Orzinuovi. Dalle prime informazioni trapelate, la giovane era alla guida della sua auto , una utilitaria, quando si sarebbe scontrata con un mezzo pesante. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, quindi risulta difficile al momento stabilire se sia stata la ragazza ad invadere la corsia opposta o viceversa. La sola triste certezza, al momento, è proprio la presenza di una vittima: ad avere la peggio è stata la ragazza alla guida dell’auto che sarebbe morta sul colpo dopo essere rimasta incastrata tra le lamiere. La parte frontale della sua auto è rimasta completamente distrutta e non sono bastati gli airbag a salvargli la vita.

ORZINUOVI, FRONTALE AUTO-CAMION: MORTA GIOVANE DONNA

Dopo lo schianto avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Orzinuovi, sono prontamente intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco e i mezzi di soccorso. Nonostante i tentativi messi in atto per salvare la vita della giovane automobilista, per lei non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto riferito da Corriere della Sera nell’edizione locale online, i vigili del fuoco avrebbero estratto a fatica il corpo esanime della ragazza dalle lamiere della piccola utilitaria, una Matiz, ma ogni tentativo di rianimazione si è purtroppo rivelato vano. L’incidente ha avuto ovviamente delle gravi ripercussioni sul traffico in quanto la strada è stata momentaneamente bloccata per consentire la rimozione dei mezzi coinvolti e questo ha inevitabilmente prodotto interminabili code. Al momento non si hanno ulteriori informazioni sull’identità della vittima, oltre all’età giovanissima ed alla zona di residenza, nella Bassa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA