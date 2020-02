Oscar 2020/ Diretta tv streaming video: come vedere cerimonia e candidati favoriti

Arrivano gli Oscar 2020 a riempire il vuoto lasciato dal Festival di Sanremo 2020. Oggi, domenica 9 febbraio 2020, si terrà infatti la 92ma edizione degli Academy Awards. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cinema di tutto il mondo. Rispetto agli ultimi anni però va in scena in anticipo, a meno di un mese dall’annuncio ufficiale delle nomination. Tra l’Italia e il Dolby Theatre di Los Angeles, dove ci sarà la consegna dei riconoscimenti cinematografici più prestigiosi, ci sono nove ore di fuso orario, quindi la cerimonia in Italia si potrà seguire nella notte tra il 9 e il 10 febbraio, a partire dalle 00.30. Anche quest’anno non ci sarà un conduttore o una conduttrice tradizionale. I premi saranno consegnati da alcune star: Tom Hanks, Natalie Portman e Keanu Reeves, oltre a Rami Malek, Olivia Colman, Regina King e Mahershala Ali. Per Billy Cristal, che ha condotto nove volte gli Oscar, così «è come un processo senza testimoni».

OSCAR 2020: CANDIDATI FAVORITI E LA POSSIBILE “SORPRESA”

Quali sono i candidati favoriti agli Oscar 2020? Joker di Todd Phillips ha undici nomination, tra cui quella di Joaquin Phoenix per migliore attore, è tra i favoriti. E così C’era una volta… a Hollywood di Quentin Tarantino, The Irishman di Martin Scorsese e 1917 di Sam Mendes, con dieci candidature a testa. La sorpresa potrebbe essere Parasite di Bon Joon Ho. Il film è stato nominato nelle categorie miglior film straniero, miglior film e miglior regia. Questo è probabilmente il film più interessante dell’anno, non solo in termini di qualità, che sono indiscussi. Comunque ha già stabilito un record diventando la prima pellicola prodotta in Corea del Sud a conquistare la nomination come miglior film: e se vincesse, sarebbe la ciliegina sulla torta. Nella storia dell’Academy solo altri cinque film hanno ottenuto la doppia candidatura come miglior film e miglior film in lingua straniera: Roma, Z l’orgia del potere, il nostro La vita e bella, La tigre e il dragone e Amour.

OSCAR 2020 IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Come seguire gli Oscar 2020 in diretta tv e streaming video? Sky Cinema Oscar, al canale 303, trasmetterà il Red Carpet e le premiazioni dalle 22.45 (e sarà in replica lunedì 10 febbraio dalle 10.45). Tra l’altro questo canale programma film che nel corso degli anni sono stati premiati con una o più statuette. La cerimonia comunque si può seguire in diretta su Sky Uno, al canale 108, dalle 00.30 e in chiaro su TV8 a partire dalle 23.50, con il commento di Francesco Castelnuovo, Gianni Canova, Denise Negri e Barbara Tarricone. Con loro si alterneranno altri ospiti, come Denise Negri, Joe Bastianich, Ildo Damiano ed Euridice Axen. E c’è la diretta streaming degli abbonati di Now Tv. A tal proposito, c’è anche Sky Go. Infine, sarà possibile informarsi su quello che sta accadendo sul palco del Dolby Theatre attraverso i social, quindi sulle pagine Facebook, Twitter, Instagram e al canale YouTube ufficiale dell’Academy.



