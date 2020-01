Nomination Oscar 2020/ 11 candidature per Joker, bene Piccole Donne e The Irishman

Se Joker si becca ben 11 candidature agli Oscar 2020, film come The Irishman e Piccole Donne non sono da meno. Il film Netflix che conta un cast stellare, con volti del grande cinema internazionale, fa il pieno di candidature e si troverà a combattere proprio con il suo antagonista maggiore: Joker. Con l’uscita delle candidature inizia ufficialmente il conto alla rovescia che ci porterà alla notte del 9 febbraio, la lunghissima notte durante la quale conosceremo titoli e nomi che conquisteranno le varie statuette dorate. Il tutto avverrà come sempre sul palco del Dolby Theater di Los Angeles che dunque celebrerà il meglio della produzione di quest’anno. La curiosità è tanta: Joker conquisterà i premi più ambiti o ci saranno colpi di scena? (Aggiornamento di Anna Montesano)

OSCAR 2020: 11 CANDIDATURE PER JOKER

Sono state rese note le nomination per gli Oscar 2020 e non mancano le sorprese. Joker di Todd Phillips ha raccolto 11 candidature, comprese le noms per miglior film e miglior regia, ma il vero e proprio boom è quello di Parasite, che potrebbe scrivere la storia: il film di Boon Joon Ho potrebbe essere il primo film asiatico a vincere l’Oscar al miglior film e secondo i bookmakers è tra i favoritissimi. 10 candidature per Once Upon A Time In Hollywood di Quentin Tarantino, 1917 di Sam Mendes e The Irishman di Martin Scorsese. Buon risultato anche per Jojo Rabbit di Taika Waititi, mentre Antonio Banderas strappa a sorpresa la nomination per il miglior attore con Dolor y Gloria di Pedro Almodovar. Qui di seguito l’elenco completo:

MIGLIOR FILM

Ford vs Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

C’era una volta a… Holywood

Parasite

MIGLIOR ATTORE

Antonio Banderas (Dolor Y Gloria)

Leonardo DiCaprio (C’era una volta a… Hollywood)

Adam Driver (Storia di un Matrimonio)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (I Due Papi)

MIGLIORE ATTRICE

Cinthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Storia di un matrimonio)

Saoirse Ronan (Piccole Donne)

Charlize Theron (Bombshell)

Renée Zellweger (Judy)

MIGLIOR REGISTA

Martin Scorsese (The Irishman)

Todd Phillips (Joker)

Sam Mendes (1917)

Quentin Tarantino (C’era una volta a… Hollywood)

Bong Joon-ho (Parasite)

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Cathy Bates (Richard Jewell)

Laura Dern (Marriage Story)

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Piccole Donne)

Margot Robbie (Bombshell)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Tom Hanks (Un amico straordinario)

Anthony Hopkins (I due papi)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Brad Pitt (C’era una volta a… Hollywood)

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

Cena con Delitto – Knives Out

Storia di un Matrimonio

1917

C’era una volta a… Hollywood

Parasite

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole Donne

I Due Papi

MIGLIOR MONTAGGIO

Ford vs Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

MIGLIORE FOTOGRAFIA

The Irishman

Joker

The Lighthouse

1917

C’era una volta a… Hollywood

MIGLIOR FILM STRANIERO

Corpus Christi (Polonia)

Honeyland (Nord Macedonia)

I Miserabili (Francia)

Dolor y Gloria (Spagna)

Parasite (Corea del Sud)

MIGLIORI COSTUMI

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole Donne

C’era una volta a… Hollywood

MIGLIOR MONTAGGIO AUDIO

Ford v Ferrari

Joker

1917

C’era una volta a… Hollywood

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker

MIGLIOR SONORO

Ad Astra

Ford v Ferrari

Joker

1917

C’era una volta a… Hollywood

MIGLIORE COLONNA SONORA

Joker

Piccole Donne

Storia di un Matrimonio

1917

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker

MIGLIORE CANZONE ORIGINALE

Toy Story 4

Rocketman

Breakthrough

Frozen 2

Harriet

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

Dragon Trainer 3: il mondo nascosto

I lost my body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO ANIMATO

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO LIVE ACTION

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors’ Window

Saria

A Sister

MIGLIOR CORTO DOCUMENTARIO

In the Absence

Learning to Skateboard in a War Zone for a Girl

Life overtakes me

St Luis Superman

Walk Run Cha-cha

MIGLIOR DOCUMENTARIO

American Factory

The Case

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

MIGLIORI EFFETTI VISIVI

Avengers: Endgame

The Irishman

Il Re Leone

1917

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker

MIGLIORE SCENOGRAFIA

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

C’era una volta a… Hollywood

Parasite

MIGLIOR TRUCCO

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent: Signora del Male

1917

NOMINATION OSCAR 2020, E’ TUTTO PRONTO

Nomination Oscar 2020: è tutto pronto per l’annuncio dei film candidati dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences per le 24 categorie in gara. Oggi, lunedì 13 gennaio 2020, verranno svelati i lungometraggi selezionati: appuntamento alle ore 14.18 italiane: dopo i Golden Globes, c’è grande attesa per conoscere quali pellicole verranno premiate con il riconoscimento più importante del mondo del cinema. Quali sono i film favoriti? Sarà una gara apertissima: in lizza sicuramente troviamo Joker (Leone d’Oro a Venezia 76), The Irishman, Parasite, Once Upon A Time In Hollywood e Marriage Story, senza dimenticare 1917, Jojo Rabbit e Cena con delitto – Knives out. Apertissima la corsa per il premio come miglior attore protagonista, sarà testa a testa tra Joaquin Phoenix e Adam Driver, così come per il premio come migliore attrice protagonista, in questo caso si sfideranno Renèe Zellweger e Scarlett Johansson. L’Italia, come l’anno scorso, non sarà tra le protagoniste: Il traditore di Marco Bellocchio non è stato selezionato nella short-list.

NOMINATION OSCAR 2020: DIRETTA VIDEO STREAMING

Dopo aver appreso le nomination per gli Oscar 2020 partirà la gara dei pronostici, ma prima bisognerà conoscere quali saranno i film che hanno convinto di più l’Academy. Alcune categorie sono “blindate”, mentre per altre sarà una gara all’ultimo voto: pensiamo alla sfida per il miglior film in lingua straniera che vedrà quasi sicuramente contrapposti Parasite di Bong Joon-Ho e Dolor y Gloria del maestro Pedro Almodovar. Non ci resta che attendere, dunque. Come seguire l’annuncio delle nomination per gli Oscar 2020 in diretta streaming video e tv? Non ci sarà purtroppo copertura televisiva, ma sarà comunque possibile seguire l’evento grazie alla diretta streaming live globale su Oscar.org, nonchè sulle piattaforme social dell’Academy: Twitter, YouTube, Facebook. Oltre, ovviamente, alla possibilità di conoscere in tempo reale le candidature sulle pagine de ilsussidiario.net.





© RIPRODUZIONE RISERVATA