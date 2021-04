Oscar 2021: Chloè Zhao, miglior regista con “Nomadland”?/ “Girato su un vero camper”

Chloé Zhao, regista cinese, è candidata agli Oscar come Miglior Regista per il film “Nomadland”

Classe 1982, Chloè Zhao nasce a Pechino ma compie i suoi studi in un College a Londra e successivamente li termina a Los Angeles. Si laurea in Scienze Politiche presso l’università del Massachussets e successivamente, assecondando la sua grande passione per il cinema, si è dedicata allo studio di cinematografia alla Tisch School of the Arts dell’università di New York. Per il suo film “Nomadland”, Chloè Zhao ha ottenuto quattro candidature agli Oscar – miglior film, miglior regista, miglior sceneggiatura non originale e miglior montaggio – entrando nella storia come la prima donna asiatica a ottenere un numero così cospicuo di nomination. Inoltre è la settima donna, dietro la macchina da presa, ad ottenere una candidatura per la regia.

Pinocchio, candidato a Oscar 2021 per Costumi e Trucco/ "Così è nato Geppetto di Benigni"

Nomadland, il film di Chloè Zhao “Ho scelto di girare in un camper vero”

Chloè Zhao è in corsa agli Oscar 2021 con il suo film “Nomadland”, basato sul libro della giornalista Jessica Bruder “Nomadland – Un racconto d’inchiesta”. Una pellicola in parte autoprodotta grazie all’aiuto dell’attrice Frances McDormand, protagonista assoluta del film. “Nomadland” è stato realizzato con un cui budget tra i 4 e i 6 milioni di dollari: “Ho scelto di girare in un camper vero: non ho potuto fare riprese spettacolari, ma ho letteralmente lasciato la porta aperta al realismo. Accanto a Frances recitano dei veri camperisti nomadi”, ha spiegato la regista a Elle. Agli Oscar 2021 il film è in lista in sei categorie: miglior film, miglior regista, miglior attrice, migliore sceneggiatura non originale, migliore fotografia e miglior montaggio. “Nomadland” ha già vinto il Leone d’oro alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e il Golden Globe per il miglior film drammatico e per miglior regista.

LEGGI ANCHE:

Anthony Hopkins, Migliore attore protagonista Oscar 2021?/ Dopo “Il silenzio degli innocenti"...Chadwick Boseman, migliore attore protagonista Oscar 2021?/ Morto il 28 agosto 2020, nomination postuma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA