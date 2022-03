Oscar 2022, nomination e candidati/ Data e orario: film in streaming, ma in Italia…

Oscar 2022, data cerimonia e come vederla

La cerimonia di premiazione degli Oscar 2022 si terrà il prossimo 27 marzo. Manca, dunque, una settimana alla serata più attesa dell’anno per i cinefili. La cerimonia è in programma la notte tra il 27 e il 28 marzo 2022. La diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles sarà trasmessa a partire dalle ore 00.15 (orario italiano). In Italia la messa in onda è affidata a Sky Cinema Oscar, canale 303, creato appositamente da Sky e attivo dal 19 al 31 marzo 2022. In attesa della Notte degli Oscar 2022 sono trasmessi i film premiati dall’Academy negli ultimi anni. Ma la Notte degli Oscar andrà in onda in live streaming anche su NOWTV a partire dalle ore 00.15 del 28 marzo 2022. Non è ancora chiaro se, come avvenuto nelle precedenti edizioni della premiazione, la cerimonia verrà trasmessa anche in chiaro su TV8.

Quest’anno un grande aiuto verrà dalle piattaforme streaming, dove è già possibile reperire e vedere la maggior parte delle opere nominate nelle varie categorie. Alcuni titoli in realtà non sono disponibili in Italia. Ci riferiamo ai film Cyrano, Licorice Pizza e Drive My Car, distribuito in sala negli scorsi mesi ma attualmente non presente su piattaforma streaming. Peggio ancora per quanto riguarda La figlia oscura, debutto alla regia di Maggie Gyllenhaal con la olita strepitosa Olivia Colman, che da noi uscirà al cinema il 7 aprile, quando ormai gli Oscar saranno stati assegnati.

Oscar 2022, l’attesa per “E’ stata la mano di Dio”

Diversa la sorte del film “E’ stata la mano di Dio” candidato nella categoria miglior film internazionale. Il film oltre ad essere uscito in sala a novembre è disponibile anche su Netflix. Una scelta che il regista Paolo Sorrentino ha fatto con coscienza: “Questo film lo volevo fare con Netflix da prima della pandemia, perché mi sembrava il luogo giusto. Netflix sotto questo aspetto è formidabile ha una voglia e una disponibilità a lanciare il film che a me fa molto piacere. Volevo fare un piccolo film, ma farlo bene con tutti mezzi e con tutta la promozione di un grande film e Netflix questo me lo ha garantito. È una cosa assolutamente inusuale”, ha dichiarato. Candidato come miglior film è anche “Don’t look up” con Leonardo di Caprio. L’impatto del film è destinato ad andare oltre il successo della pellicola in streaming su Netflix. Su Sky Cinema sono invece disponibili i film “Quattro buone giornate” e “I segni del cuore” candidato come miglior film.

Penelope Cruz e Kristen Stewart candidate come migliori attrici protagoniste

Tra i candidati agli Oscar 2022 come miglior film ci sono anche “Dune”, “West side story”, “Il potere del cane”, “Belfast” e “Una famiglia vincente – King Richard”. Candidato come migliore attore protagonista è Andrew Garfield per “Tick tick…boom”. Stessa sorte anche per Denzel Washington protagonista del film “Macbeth”. Javier Bardem e Nicole Kidman sono candidati come miglior attore protagonista e miglior attrice protagonista per il film “A proposito dei Ricardo”. Penelope Cruz reduce dal successo del Festival del Cinema di Venezia è candidata come miglior attrice protagonista per il film “Madres paralelas” di Pedro Almodovar. Il film è disponibile su Sky Cinema e su Now a partire dal 30 marzo.

Particolarmente atteso è il film “Spencer” che ripercorre la storia di Lady Diana. Ad interpretarla Kristen Stewart favorita per la vittoria. E’ infatti candidata come miglior attrice protagonista per il ruolo della principessa. Anche Jesisca Chastain è candidata come miglior attrice protagonista per il film “Gli occhi di Tammy Faye”, uscito al cinema e ancora in sala. Nella categoria miglior film d’animazione troviamo invece “Encanto” e “Luca”. Entrambi sono ora disponibili sulla piattaforma Disney +.











