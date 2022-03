Oscar 2022, Will Smith tira un pugno a Chris Rock/ “Togliti da quella schifosa bocca il nome di mia moglie”

Will Smith irrompe sul palco degli Oscar 2022 e colpisce Chris Rock …

Momento di gelo durante la Notte degli Oscar 2022. Chris Rock, noto cabarettista, prima di annunciare il vincitore del premio Miglior Documentario, si è reso partecipe di un clamoroso fattaccio con Will Smith. Quest’ultimo dopo aver ascoltato un’indecorosa battuta sull’alopecia della moglie è salito rigidamente sul palco simulando un pugno al comico che, evidentemente non se l’aspettava. Nessun contatto ma una chiara espressione di sorpresa e incredulità sul viso di Chris Rock, il quale ha comunque provato a ironizzare. Il pubblico in sala, colleghi compresi, tuttavia, ha mostrato espressioni perplesse circa quanto accaduto. Tornato a sedere l’attore in nomination per il premio Miglior Attore protagonista ha urlato al comico: “Keep my wife’s name out your f***g mouth!”. Gag? Macchè.

Will Smith, Oscar 2022/ Premio e discorso "Spero che l'Academy mi inviti ancora"

Le reazioni social dopo il fattaccio tra Will Smith e Chris Rock

Quella tra Will Smith e Chris Rock non è stata una gag. Tornato al suo posto, l’ex Principe di Bel Air ha urlato furente, intimidando con qualche parolaccia al comico di chiudere la bocca. In effetti sul viso dell’attore di Una Famiglia Vincente – King Richards non c’era alcun ghigno. Il cabarettista non è sembrato divertito da quanto accaduto, riuscendo comunque ad andar avanti in maniera più o meno professionale. Su Twitter si sono sprecati i commenti. L’utente @annhoxx ha chiesto lumi: “voglio capire se quello che è successo tra will smith e chris rock era uno scherzo o no #academyawards”. @Roberta5995 ha invece twittato: “Riguardando la scena di Will Smith che tira un mezzo pugno a Chris Rock ma continuo a non capire se fosse preparato o no, mio dio questo drama alle cinque di mattina non connetto #Oscars”. @matteomariotw si fa invece portavoce: “Usami come tasto “Anche io subito dopo la scena tra Will Smith e Chris Rock mi sono fiondato su Twitter per cercare aiuto” #Oscars #Oscar2022”.

