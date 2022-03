Oscar 2022, Zelensky parlerà?/ Sean Penn: “Boicottiamo evento se non sarà permesso”

Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, parlerà agli Oscar 2022? La cerimonia è in programma alle 2.00 del mattino ora italiana, ma la momento non ci sono ancora certezze sulla partecipazione del leader. Alcuni rumors di recente avevano rivelato che era in corso una trattativa con l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences per una apparizione in video-collegamento. Non è chiaro, tuttavia, se l’accordo sia stato raggiunto o meno. Il pubblico di telespettatori lo scoprirà soltanto in diretta.

L’attore e regista Sean Penn, intanto, ha lanciato un appello ai presenti affinché l’evento venga sabotato nel caso in cui effettivamente non venga permesso al numero uno ucraino di esporsi. “Mi auguro che ci sia un abbandono della cerimonia nel caso in cui Volodymyr Zelensky non sarà invitato oppure se non gli sarà concesso di parlare. Pronti a boicottare lo show”, ha detto nel corso di una intervista rilasciata alla Cnn.

Oscar 2022, Zelenski parlerà? L’attore e regista Sean Penn si espone

Sean Penn si è esposto in prima persona dunque affinché a Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, sia concesso di parlare nel corso della notte degli Oscar 2022. L’attore e regista, vincitore di ben due statuette nel corso della sua carriera, d’altronde, si esprime con cognizione di causa, in quanto proprio al momento dell’invasione del Paese da parte della Russia si trovava in quei territori per la registrazione di un documentario ed è stato costretto a scappare, raggiungendo a piedi il confine con la Polonia.

“L’Ucraina è la punta di diamante della lotta per i sogni della democrazia. Se la lasciamo a combattere da sola, perdiamo la nostra anima come America”, ha aggiunto l’attore statunitense nel corso della sua intervista a Cnn. Inoltre, nei giorni scorsi, ha annunciato di volere concretamente aiutare tramite la sua associazione umanitaria i profughi ucraini che sono riusciti a spostarsi nei Paesi confinanti.











