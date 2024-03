Oscar 2024, John Cena nudo sul palco/ Coperto solo dalla busta con il nome del vincitore, il siparietto

Oscar 2024: John Cena annuncia il vincitore per i migliori costumi nudo

La 96esima edizione degli Academy Awards è giunta al termine; a trionfare Oppenheimer di Nolan che si aggiudica la statuetta per la categoria Miglior Film e fa incetta di premi. Emma Stone conferma il suo talento vincendo il premio come Miglior attrice protagonista. Gli Oscar, però, sono anche noti per i momenti di sano intrattenimento e colpi di scena che, quest’anno, portano il nome di John Cena.

L’attore e e wrestler, dopo la presentazione di Jimmy Kimmel, è salito nudo sul palco per annunciare il vincitore del premio per i Migliori costumi. Coperto solo dalla busta contenente il nome dei vincitori, Cena ha dichiarato ironicamente: “I costumi sono una cosa fondamentale… Non credo di poter aprire la busta“. Ad aggiudicarsi il premio Kimmel per il film Povere creature!.

John Cena conquista gli Oscar con il suo siparietto

John Cena ha dato spettacolo agli Oscar 2024, salendo sul palco completamente nudo. Dopo aver letto i cinque candidati al premio per la categoria Migliori costumi, l’attore si è coperto con una tenda intrattenendo il pubblico con un siparietto molto divertente.

Il gesto dell’attore, però, nasconde anche una storica citazione. Nel 1974, come ricorda Sky Tg24, l’insegnante statunitense Robert Opel si presentò sul palco degli Academy Awards nudo facendo il gesto della pace. In quel frangente, il conduttore di allora, David Niven, era intento a presentare i candidati al premio per la categoria Miglior attore non protagonista. Si tratta, dunque, di un tuffo nel passato che ha arricchito lo spirito della cerimonia con un tocco di stravaganza, come di consueto. D’altronde l’evento più atteso del cinema conta parecchi momenti iconici come lo schiaffo di Will Smith a Rock diventato subito virale.

