Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini nessun ritorno di fiamma/ “Ha distrutto tutto”

Nessun ritorno di fiamma tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini come, invece, speravano i fans più romantici dell’ex coppia di Uomini e Donne. Nei giorni scorsi, una canzone aveva fatto pensare ad un riavvicinamento tra i due, ma a smentire immediatamente il gossip ci ha pensato subito Branzani che, nel pubblicare su Instagram le prime immagini della nuova collezione di Sontèn, il suo brand, rispondendo ad una fan che ha fatto notare i mancati ringraziamenti ad Eleonora Rocchini che avrebbe lavorato a parte della collezione, ha chiarito come, ormai, la sua strada si sia divisa da quella dell’ex fidanzata con cui non ha più rapporti. “Se una persona ha collaborato alla creazione di una parte è perché io gliene ho dato la possibilità, perché io credevo in questa persona, così è stato e sarà per tutti i miei collaboratori momentanei e futuri”, ha scritto Branzani.

OSCAR BRANZANI ED ELEONORA ROCCHINI: LUI SMENTISCE IL RITORNO DI FIAMMA

Dopo il ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis confermato dalle foto pubblicate dal settimanale Chi, i fans speravano di vedere nuovamente insieme anche Eleonora Rocchini e Oscar Branzani, ma a smontare tutto ci ha pensato l’ex tronista che, con poche parole scritte tra i commenti del post con cui ha presentato la nuova collezione del suo brand ai followers, ha chiarito che tra lui ed Eleonora non ci sarà più niente. “Dopo che ‘coscientemente’ ha distrutto tutto, devo anche ringraziare pubblicamente per ciò che ha fatto?“, ha aggiunto Oscar che non ha intenzione di tornare sulla vecchia strada. Nessuna possibilità, dunque, per Eleonora ed Oscar? Dalle parole di lui sembrerebbe proprio di no. La Rocchini, invece, da parte sua, continua a mostrarsi serena condividendo sui social i video dei suoi allenamenti in quarantena.



