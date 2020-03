Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini tornano insieme?/ “Una possibile dedica…”

E’ finita la maretta tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini? Sono pochi i fan di Uomini e donne che sperano in un ritorno di fiamma soprattutto dopo tutto quello che è successo tra i due ma, a quanto pare, basta una canzone in comune nelle storie per far pensare al meglio o al peggio, dipende dai punti di vista. Dopo la rottura e quello che è successo con Eleonora Rocchini, Oscara Branzani ha deciso di diventare più social e in questi giorni sta mostrando ai suoi fan i suoi mille modi (in realtà pigrizia e cibo) di passare la quarantena. Mentre i suoi fan aumentano, i like alla pagina di Eleonora Rocchini continuano a scendere e forse per questo lei è corsa ai ripari giocando un po’ con il suo passato in pieno stile Giulia de Lellis Andrea Damante? Al momento non ci è dato saperlo ma, a quanto pare, a causare tutto questo trambusto è stata una canzone.

OSCAR BRANZANI ED ELEONORA ROCCHINI SONO TORNATI INSIEME?

In particolare, Eleonora Rocchini ha postato nelle storie una canzone, I fiori di Chernobyl, la stessa che poi Oscar Branzani ha nominato poco dopo sempre nelle storie su Instagram dicendo: “Comunque oggi ho ascoltato una canzone bellissima, mi hanno fatto ascoltare una bellissima canzone, ‘I fiori di Chernobyl’. Ascoltate quella canzone…me l’hanno dedicata. Credo me l’abbiano dedicata”. I fan non si sono lasciati sfuggire l’occasione e hanno subito incalzato il tronista di Uomini e donne chiedendo da chi fosse arrivata la dedica e musicale e l’ex tronista ha risposto: “Eh non si può sapere”. Sarà vero oppure no? Davvero dopo tutto quello che è successo con la sorella di Oscar e il suo ex cognato, il tronista avrà voglia di tornare sui suoi passi?



© RIPRODUZIONE RISERVATA